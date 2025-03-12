罷綠委幽靈連署頻傳 賴苡任被質疑竟扯「青鳥反串」

罷免民進黨立委吳思瑤的團隊召集人賴苡任在政論節目上遭質疑，死亡連署高達80多份，卻推稱是青鳥反串、鬧場，連主持人都看不下去當場開嗆，民進黨立委蔡易餘也直呼，「你們乾脆抓一個替死鬼說，就是我去抄這些名單」。（資料照）

2025/03/12 09:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免遍地開花，各地頻傳幽靈連署罷免，罷免民進黨立委吳思瑤的團隊召集人賴苡任在政論節目上遭質疑，死亡連署高達80多份，卻推稱是「青鳥」反串、鬧場，連主持人都看不下去當場開嗆，民進黨立委蔡易餘也直呼，「你們乾脆抓一個替死鬼說，就是我去抄這些名單」。

大罷免熱潮持續加溫，藍軍對12位綠委的罷免案均未過關，罷免綠委吳思瑤的「地動山瑤」團隊召集人賴苡任日前曾數度質疑中選會，遲遲未收到補件公文，但後續卻遭打臉「並非法定領銜人」。

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針對罷綠委死亡連署數異常高，賴苡任昨在政論節目《新台灣加油》上稱，「就跟買預售票一樣，大家是從去年6月開始不斷累積連署書，最後罷免團體幫你造冊，到2月1號或2月2號、3號送件」。不過對其說法讓主持人許貴雅當場拍桌質疑「國民黨的風險非常高，而且你是2月1號開始的，短短一兩個禮拜之內死了83個，你覺得這樣合理嗎？」

賴苡任也稱，我們也有提過質疑，有沒有可能來反串，因為青鳥在網路上也確實有直接講說，他們會來鬧場。這番說詞也再度引來主持人許貴雅質疑「又是民進黨，又是青鳥」，賴苡任則強調，是青鳥直接講的，網路上都找得到。

立委蔡易餘質疑賴的說法很扯，並直言「你們乾脆抓一個替死鬼說，就是我去抄這些名單，就是他害的」。罷免藍委李彥秀的志工Cindy也回應「沒有，我們青鳥很累，沒有空去管你們好嗎，真的，你們還有人去鬧我們志工。」

政治工作者周軒昨也在臉書發文指出，「今天晚上最紅的影片莫過於國民黨青年軍罷免吳思瑤的領隊aka前傅崐萁辦公室助理賴苡任，在節目上硬凹說一個月簽80多份死亡連署是合理的，眼看凹不過去又說是青鳥來反串的」。

周軒表示：「我說真的，你當眾承認我就是抄名冊的，大家還比較可以接受。機率統計是拿來『預測』的，我不懂一個人是生是死還需要『預測』嗎？難道你是薛丁格嗎？」他也諷刺「國民黨這樣的青年軍，朱立倫無論再辦幾場紀念孫中山大會，都只能跪下去跟總理說對不起而已」。

針對罷綠委死亡連署數異常高，賴苡任昨在政論節目《新台灣加油》上稱，「就跟買預售票一樣，大家是從去年6月開始不斷累積連署書，最後罷免團體幫你造冊，到2月1號或2月2號、3號送件」。（圖擷自YouTube）

主持人許貴雅當場拍桌質疑賴苡任，「國民黨的風險非常高，而且你是2月1號開始的，短短一兩個禮拜之內死了83個，你覺得這樣合理嗎？」（圖擷自YouTube）

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