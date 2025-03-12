藍營「疑美論」狂打台積電 許美華：我若是魏哲家一定哭笑不得

許美華質疑，說「魏哲家是不是該抓起來」的趙少康，真的知道自己在說什麼嗎？（資料照）

2025/03/12 08:38

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電日前宣布擴大對美投資，國內出現不少「疑美論」，還有人搬出經濟學術語「荷蘭病」（Dutch disease），稱台灣嚴重依賴台積電，恐阻礙其他產業發展。科技專家許美華11日在臉書發文談到台積電近期面對的各種質疑，坦言：「我要是魏哲家，最近一定哭笑不得。」

許美華提到，前幾天台大副教授邱宏仁叫魏哲家下台，藍營名嘴趙少康11日質疑台積電赴美投資是否涉犯外患罪，藍營立院總召傅崐萁拍桌，稱台積電不可以出去，「有經過國人同意嗎」？就連藍委王鴻薇都要提案要求行政院長率相關部會首長針對台積電赴美投資進行專案報告。

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許美華表示，還好藍白國會擴權法案去年被憲法法庭判決違憲，不然國民黨現在就可以叫魏哲家去國會罰站，「我真的很想看魏哲家在國會開砲，用一隻小指頭就講到爛委連半句都聽不懂，把一票爛委電到金爍爍」。許強調，台積電現在是全球最重要的公司，魏哲家是張忠謀欽點、培養多年的接班人，現任台積電董事長兼執行長，台積電董事會對魏哲家都沒意見了，這些路人是在「指教」什麼？

許美華質疑，說「魏哲家是不是該抓起來」的趙少康，真的知道自己在說什麼嗎？許美華強調，國發基金持股從一開始的48%，到前總統馬英九任內賣到剩6%，台積電不是國營企業，也不是國家資產。再者，台積電是去美國投資蓋廠，而且是百分之百持股，一毛錢資產都沒有賣。

許美華直言：「趙少康發文講台積電的種種謬論，真的讓我大開眼界！完全沒有一點點商管企業知識，不知道是真的笨還是裝笨？」

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