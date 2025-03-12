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    傅崐萁稱「台積電是國民黨40年血汗」 郭昱晴挖藍昔日1句話：噁心

    國民黨立委傅崐萁（右圖）昨在立院質詢台積電赴美投資一事，怒罵行政院長卓榮泰「什麼內閣」，卓榮泰（左圖）反問，「你這樣講話是代表中央嗎？」（資料照）

    國民黨立委傅崐萁（右圖）昨在立院質詢台積電赴美投資一事，怒罵行政院長卓榮泰「什麼內閣」，卓榮泰（左圖）反問，「你這樣講話是代表中央嗎？」（資料照）

    2025/03/12 07:49

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台積電擴大美國投資1000億美金，國民黨立委傅崐萁昨在立法院質詢時稱「當然不可以出去啊！經過國人同意沒有？」、「台積電是國民黨在台灣40幾年來的心血！」對此民進黨立委郭昱晴砲轟，當年是國民黨自己說，請政府放手、讓晶圓滾出去，現在說這種話「有夠噁心」。

    國民黨立院黨團總召傅崐萁昨與國民黨立委翁曉玲、林倩綺聯合質詢，他針對台積電赴美投資稱，台積電「是國民黨在台灣40年的血汗」，並指「當然不可以出去啊！經過國人同意沒有？這是矽盾、護國神山耶！」

    民進黨立委郭昱晴昨對此在臉書發文質疑，「是誰4月花蓮地震期間帶隊跑到中國見王滬寧？還好意思火大拍桌談台積電？」她也質疑，當年（2022年）就是國民黨說，「請政府放手，讓晶圓滾出去」，對於傅崐萁如今的言論，郭昱晴直言「有夠噁心！」

    郭昱晴在另一則發文也批評，「他是誰，他說了算？台積電還要經過他的允許？台積電什麼時候變成國民黨的血汗？不准台積電出去？」、「花蓮人、台灣人准他在去年四月花蓮地震時去中國見王滬寧了嗎？他還不是去了，今年也去了，這期間去了幾次？今年連同團的人去了都回不來，他不也當沒事」。

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