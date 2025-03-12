中配公然武統後不得依親居留 矢板明夫：遣返算很客氣了

矢板明夫指出，有很多台灣人因言論被中國剝奪自由，對比中國動不動就「將人消失」，台灣將擁護武統的中配遣返是很客氣了。（資料照）

2025/03/12 07:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕劉姓中國籍配偶利用經營的社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，移民署認為，劉女涉違反兩岸人民關係條例及相關規定，廢止她在台依親居留許可，5年不許可再申請依親居留。資深媒體人矢板明夫今日（11日）凌晨發文指出，有很多台灣人因言論被中國剝奪自由，對比中國動不動就「將人消失」，台灣將擁護武統的中配遣返是很客氣了。

矢板明夫提到，在關於劉姓中配網紅被遣返的處分出爐後，網路上反應不一，有人贊同，也有人認為這侵害了言論自由，如果不允許不同政見的人發表言論，豈不和中國一樣。矢板明夫回憶，過去他曾採訪一位自衛隊高層，談論言論自由問題，這名高層表示：「一旦進入備戰時期，言論自由在某種程度上必須受到限制。如果有人天天謠言惑衆，長他人志氣、滅自己威風，我們根本沒有辦法和敵人對抗。」

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矢板明夫強調，中國是台灣最大的假想敵，近期對台灣進行的法律戰、心理戰、輿論戰越來越變本加厲，在這樣的狀況下，一個來自中國的依親者，在台灣配合中國大談武統，這種做法早已犯法，還威脅到台灣人的生命財產安全，若台灣政府不作為，台灣社會也無法和敵人對抗。

矢板明夫舉例，近期美國政府開始取消那些曾經參加過支持哈瑪斯遊行的外國留學生簽證了，其目的也是一樣。矢板明夫強調，過去曾有很多台灣人因言論或莫須有的罪名被中國剝奪了自由，包括李明哲、李孟君、富察等人，和中國動輒把人消失的做法比起來，將擁護武統台灣的中國籍配偶遣送回國，已經算是十分客氣了，「再不依法處罰的話，這樣的人會越來越多、行為也會越來越過分」。

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