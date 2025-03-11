保護公民不被「查水表」 大罷免人權律師團：已提供5罷團法律協助

為保護參與罷免民團、公民不受查水表、迫害，數位人權律師日前宣布成立「大罷免人權律師團」。（資料照）（記者林哲遠攝）

2025/03/11 22:04

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮襲來，迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍泛藍立委罷免案進入二階連署，不過在一二階段連署過程中，不少罷團遭受藍營地方政府、國民黨地方勢力的侵擾。2025大罷免人權律師團今日發布聲明宣布，已開始提供5個公民罷免團體法律協助，並強調未來將持續確保所有公民的合法權利不受侵害，將與所有挺身維護台灣民主的民眾和團體，堅定地站在一起。

聲明指出，大罷免人權律師團於今年2月25日啟動，並發現，部分罷免案因存在幽靈連署、重複連署等情形未能通過審查。這些行為，逾越法律規範，除公眾監督外，行政與司法機關進一步之調查、偵查，實屬法治社會之必要程序。若發起者確未遵守合法程序，將引發對運動正當性與合法性的質疑，並損害其公信力。

請繼續往下閱讀...

「我們肯定罷免團隊與熱心民眾自發性捐助的行為！」聲明續指，依政治獻金法第5條規定，得收受政治獻金者，以政黨、政治團體及擬參選人為限。罷免團隊目前並不受政治獻金法規範，但這些捐助行為多數係出於自願方式，本質上有助於民主參政行為之運作。呼籲所有參與者秉持透明與誠信，確保募款過程與經費使用不受違法運作或挪用。

聲明提及，依法個人隱私應受保護，任何個人、政黨都不得隨意公開領銜人、發言人、罷團志工等個人信息。未經同意公開這些信息的行為，俱屬違法。律師團也注意到，部分人士在記者會中隨意誣指罷免活動，混淆公眾視聽，強烈呼籲各界理性發言，避免在未有確切證據的情況下，發表不實指控而觸法。

此外，近日某花蓮縣黨部副主委因涉犯強制罪被花蓮地檢署依法偵辦，事涉葉春蓮老師遭遇之人權侵犯。律師團認為，當前大罷免運動中，類似的違法行為依然持續發生，顯示出地方政治勢力對個人自由的違法壓迫，正在加大強度，葉老師的案件提醒那些試圖侵犯人權的人，社會全體都在密切關注，這樣的行為必將受到法律與公眾的批判。

律師團也示警，某些有心人士將罷免案件激化為政黨對立，隨著二階連署的進行，這些分化社會的行徑，可能更為激烈。此際，他們呼籲社會各界保持關注與監督，防止不當操作與違法行為繼續發生。

針對協助律師團目前運作情形，律師團透露，目前已完成分區律師規劃，並針對罷免國民黨立委洪孟楷、葉元之、牛煦庭、丁學忠、謝衣鳯等罷團志工提出的需要，開始提供法律協助。未來將持續確保所有公民的合法權利不受侵害，並在必要時捍衛民主程序的正當性與透明度，他們將以中立、公正的立場，與所有挺身維護台灣民主的民眾和團體，堅定地站在一起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法