葉元之稱嗆警、施壓分局子虛烏有 她公開受訪警員錄音檔對決！

葉元之遭爆嗆警、施壓轄區分局長。（資料照）

2025/03/11 23:25

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委葉元之繼遭控羞辱、不當辭退重病助理、助理過世不聞不問，又爆曾因違停、臨檢嗆基層員警「不知道我是誰嗎？」，甚至不滿板橋警分局處理選服進度，向警政署檢舉，時任分局長陳宇桓不堪施壓，找餐廳擺桌道歉。葉元之駁斥稱爆料內容子虛烏有，最先接獲爆料的《三立》記者馬郁雯，11日晚間公開受訪員警的爆料錄音檔，狠狠打臉葉元之！

針對曾經對基層員警嗆聲、板橋分局長不堪施壓席開3桌道歉，葉元之11日受訪時表示，這些爆料內容絕對是子虛烏有，把不同的事情拼湊在一起編故事，他沒有嗆警察，更沒有施壓轄區分局。葉元之不滿表示，這個新聞從頭到尾沒有消息來源，根本不知道是誰講的，「隨便民進黨給的消息，就可以這樣做一條新聞，讓大家罵我一整天，昨天我看到政論節目也都跟進，我真的覺得很遺憾，已經澄清事實了還要這樣硬做新聞」。

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葉元之還說，發獨家的這位女記者找一堆不知道哪來的員警，說了一堆自己從來沒說過的話，「說什麼嗆員警不知道我是誰，有沒有這個人都不知道，我什麼時候講過這個話？請那個爆料的員警具體拿出證據，我什麼時候說過，你不知道我是誰嗎？現在可以躲在後面這樣亂講嗎？」

對此，馬郁雯11日晚間透過臉書公布受訪新北市警員的完整錄音檔，「今天葉元之指稱，我的新聞沒有消息來源，我現在就公布完整員警爆料錄音檔及逐字稿」。錄音檔可以聽到當事人表示，葉元之過去在新北市政府當科長時，就像侯友宜的跟屁蟲，後來靠著侯友宜在選議員時，看到警察都還會鞠躬哈腰，強調自己是侯友宜的子弟兵，拜託警察一定要支持他當選，將來選上一定會照顧警察。

當事警員接著氣憤地說，葉元之選上之後根本就變了個人，對警察頤指氣使、百般刁難，基本上新北的警察很多都不喜歡他。針對分局長擺桌向葉元之道歉這件事，當事警員稱：「據我所知，有個里民因為可能是筆電被偷，跟那個里長抱怨，然後里長跟葉元之講，葉元之可能覺得說逮到機會，就用這個理由來修理分局，說什麼為什麼還沒有破案，調資料這麼慢，甚至還投訴去警政署，警政署就是交公文下來叫分局一定要好好處理。」

「但警察也有在辦，其實東西不見，調資料也要一段時間，不是你今天調，（資料）明天就會來，（葉元之）根本不了解流程，還要對警察發脾氣，還要分局擺桌跟他道歉，我覺得這個是滿扯的。他以前當過公務員，他也知道公務員的心酸，他選上議員以後，他就整個就變了一個人，他之前當公務員確實是滿客氣的，笑臉迎人，變議員以後對警察講話好像鼻孔出氣一樣，根本不把警察當公務員看。我辛苦維護治安這麼累，他跟我們講話覺得我們好像是他的僕人一樣，又是指揮東、指揮西，我們很多同仁看在眼裡真的很生氣，但他又是議座，又沒辦法得罪他。」

該名員警最後還忍不住怒批：「照顧警消……我聽他在放屁！他不要對我們這樣這麼兇，不要故意找我們麻煩，我們就阿彌陀佛氇，還照顧警消。他那個也是配合黨團運作做做樣子，實際上，他在新北市哪有在照顧警消，你隨便去找新北的警察跟消防問問看就知道，他到底對警察或消防好不好，大家心裡有譜，這個新北大家都知道。」

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