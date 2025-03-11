新店拔羅波團隊連署點疑遭施壓被退租 羅明才團隊：指名就提告

「拔羅波」團隊表示，他們在深坑區租用一處空地停車格，作為二階罷免連署點，但突然遭地主要求撤除停租。（拔羅波提供）

2025/03/11 21:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區罷免立委羅明才的「拔羅波」團隊11日表示，他們兩週前在深坑區租用一處空地停車格，作為第二階段罷免連署點，但突然遭地主要求撤除停租，他們懷疑是遭立委施壓所致，對此羅明才服務處回應，羅明才一向尊重公民團隊行使權利，對連署點停租一事不知情，若遭對方點名不排除提告。

「拔羅波」罷免羅明才團隊指出，新北第11選區（新店、深坑、石碇、烏來、坪林）一直是藍營鐵票倉，團隊一路走來十分艱辛，尤其在尋找固定連署站點的過程中，更是遭遇層層阻礙，約兩週前終於在深坑區找到一塊即將改建的空地，並迅速租下其中一個停車格，作為罷免連署第一個固定站點。

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團隊表示，為配合建商規劃，團隊只租用短短一個月，希望能在有限時間內，提供給大家一個穩定的連署場所，然而團隊準備於二階連署啟用之際，卻突然被地主通知要立即撤除車棚，並終止這還剩下17天的租約。

團隊根據轉述，這並非因為工程需求，而是來自立委與民代的強勢施壓，以「車棚遮蔽視線」為由，逼迫他們離開合法租到的一小塊停車格，他們不禁要問，究竟是哪位立委、哪位議員害怕他們的存在？又是誰不願意讓人民有選擇的機會。

團隊指出，進行民主活動卻一再受到莫名打壓，這是一場不公平的競爭，是地方當權者對弱勢的欺凌，團隊誓言，再微弱的光也能照亮黑暗，「拔羅波」對抗羅明才，「就像花蓮人對抗立委傅崐萁；花蓮人的勇敢，我們都看到了」，無論面對多少壓力，都不會動搖罷免行動的決心。

羅明才服務處回應，羅明才一向尊重公民團隊的權利，服務對罷免隊所指的停租毫不知情，如果有人誣指是被羅明才施壓，不排除對造謠者提出告訴。

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