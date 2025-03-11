為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    演藝圈大哥支持黃子佼復出 王婉諭：不能正當化他噁心惡行！

    知名主持人黃子佼。（資料照）

    知名主持人黃子佼。（資料照）

    2025/03/11 22:25

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕知名主持人黃子佼捲入MeToo風波、持有大量未成年性剝削影像被判刑，不過演藝圈大哥級人物曾國城、徐乃麟今天（11日）都跳出來幫黃子佼說話，稱黃子佼對演藝圈相當有貢獻，有得過許多肯定，認為還是要「給人留一口飯吃」。時代力量黨主席王婉諭怒轟：「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行！」

    王婉諭今晚在臉書氣憤發文，「去年底，黃子佼本來真的準備要復出了，曾國城、徐乃麟兩位演藝圈大佬，今天親口證實了這件事。但這兩位前輩，今天也惋惜地說『不該把他所有努力抹煞掉』、『給人留口飯吃』、『把他看成十惡不赦的人，稍微嚴重了一點』、『他對台灣的演藝圈是很有貢獻的』、『他總要還是要生活，要重新來過吧』、『我覺得都要給人家一條路』……抱歉，這些話，我完全無法認同！」

    她直言，「不論黃子佼在演藝圈付出了多少，都不能正當化他噁心的惡行。更何況，台灣社會已經對他很寬容了，他所坐擁的名利，足以讓他一輩子不愁吃穿。我們只是無法容忍這樣的人繼續掌握話語權、登上螢幕前而已。這樣的要求真的沒有很過分。要我們給他一條路之前，請先想想，他在成為兒少性剝削共犯的當下，有想過他的惡意，有可能傷害到多少人嗎？」

    最後王婉諭表示，「『只要犯錯的人都能夠衷心的懺悔』，再提醒大家一次，去年黃子佼出庭答辯的時候，對於犯行皆不認罪，毫無悔意。身為一位女性、一位媽媽、一位『創意私房』案的告發人，我絕對不支持黃子佼復出！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播