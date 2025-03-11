311大地震14周年 賴清德：盼台日深化夥伴關係、成為良善力量

台灣總統賴清德發文在社群發文表示，今天是東日本大地震的14週年，期盼台日未來能持續深化夥伴關係，並扮演國際社會的良善力量。（圖擷取自@ChingteLai 社群平台「X」）

2025/03/11 21:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕311東日本大地震在今（11）日滿14週年，當年台灣向日本捐出逾200億日圓的捐款、提供賑災物資以及派遣救難隊，令許多日本人至今記憶深刻。對此，日台交流協會代表片山和之發文感謝台灣這14年來的溫暖應援；台灣總統賴清德則發文提到，期盼台日未來能持續深化夥伴關係，並扮演國際社會的良善力量。

綜合日媒報導，2011年3月11日發生東日本大地震後，日本收到來自世界各國的援助，其中台灣捐出200億日圓的賑災捐款。也自這場天災後，日本與台灣形成了一股「善的循環」，每當其中一方發生地震等災難時，彼此都會立即伸出援手、互相幫助，日本官方及民間至今仍有不少人會透過各種行動，感謝台灣當時患難見真情的溫暖援助。

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台灣總統賴清德下午在社群平台「X」（原推特）發文表示，今天是東日本大地震的14週年，「這14年間，台灣與日本在救災、防疫等不同挑戰下互相扶持，人民交流也日益頻繁。他期盼在如此深厚的情誼基礎上，台日能持續深化夥伴關係，並在區域安全、經貿及社會韌性等方面加深合作，扮演國際社會的良善力量。」

日台交流協會代表片山和之也在臉書粉專發文表示，距離東日本大震災發生已經過了14年，人們熬過這天的悲劇，持續走在復興的道路上，「來自台灣的溫暖應援就是支撐我們的強韌力量之一，我打從心底感謝各位」，同時也透露，近年有許多台灣人造訪日本東北地區，對於他們的到訪總是讓日本人感到暖心。

片山和之指出，無論是為了親自欣賞東北的美麗風景與文化，或是為了協助振興當地，對他們而言都是無上的鼓勵與支持，而他們的感恩之情也不曾消退，「台灣與日本，尤其是與東北的羈絆越來越深厚，很高興彼此未來能一直一起向前行。台灣人的訪日觀光是我們地方創生與復興的重要力量，期待未來也能夠共築明亮的未來。」

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