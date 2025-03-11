中市議會臨時動議叫官員回答 議事紀錄羅廷瑋等人有前例

前議員、現任立委羅廷瑋曾臨時動議要求市長盧秀燕回答，當時盧秀燕也充份回應。（記者唐在馨翻攝）

2025/03/11 20:04

〔記者唐在馨／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會，議員陳俞融因二官員去職未列專案報告，臨時動議要求市長盧秀燕回答未果，但事實上過去議會也曾有包括目前擔任立委的羅廷瑋等人都曾臨時動議，經復議後要求盧秀燕回答的先例，綠營議員林德宇當時就曾要求建立標準，而議員陳淑華則強調議會是監督市府，不應限縮議員的權力。

而議長張清照則強調，臨時動議必需有明確的提案，例如要求官員去職的報告，本次臨時會來不及，可以要求列在下次大會，今天臨時提議，而藍營議員也多人反對，他身為主席必需做出裁示。

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但事實上，台中市議會在上屆會期，就曾在大會時，分別有議員羅廷瑋、李中以及陳清龍三人在同一天會期提出三個不同的臨時動議，也是同樣都由盧秀燕回答，對此，民進黨議員林德宇還發言，表示雖然都是防疫議題由市長回答，但事實上先前就有專案報告，盧秀燕市長並未回答，結果卻由臨時動議回答，希望未來要有統一標準。

對此，陳俞融表示，今天提出臨時動議是總黨總召王立任在黨團會議要求提出，她在本次會期已提出中央預算案對地方建設的影響，黨團另外提出的是市長赴日考察案，如果本次臨時會無法針對吳存金涉及特別費以及劉彥澧涉及請假打德州撲克案要求市府回應，下次的議會大會她會要求黨團再提專案報告。

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