藍委連爆耍官威爭議 吳崢：傅崐萁底下個個變囂張小流氓！

立委羅廷瑋遭爆施壓台大醫院。（記者羅沛德攝）

2025/03/11 20:03

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中日前爆料，某通過一階罷免的立委因其助理帶孩子就醫，感覺醫院「服務不周」，竟把健保署長石崇良等及醫院副院長、醫師等人叫到辦公室亂罵一通。今（11日）中市議員江肇國直接點名，該名立委就是羅廷瑋。民進黨發言人吳崢忍不住酸，最近面臨罷免危機的藍委黑料連環爆，看來在總召傅崐萁帶頭下，每個藍委都變成了「囂張跋扈的小流氓」！

民進黨中市議員江肇國今天跳出來，直指施景中醫師日前指控施壓台大醫院的立委就是台中第十一選區的羅廷瑋，引發外界熱議。吳崢今天在臉書發文批，「台中小流氓羅廷瑋好大官威，十萬火急叫台大醫院副院長來罵！羅廷瑋施壓的公文也曝光了！羅廷瑋大立委，因為不滿醫院，竟然十萬火急發公文，要求台大醫院副院長『當天』到他辦公室報到。而當天出席羅廷瑋會議的衛福部與醫院相關同仁，也私下證實了此事，並表示『礙於委員壓力，都備感委屈』。」

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吳崢接著說：「今天立法院處理總預算覆議案，總預算在國民黨的暴力之下，疾病管制、防疫工作、癌症篩檢、偏鄉醫療、護理人力等經費都受到衝擊。沒想到藍委一面砍醫療長照防疫預算，又耍官威飆罵基層醫護，真的很令人憤怒。國民黨當家的立法院在傅崐萁的帶頭下，每個藍委都變成了囂張跋扈的小流氓，羅廷瑋飆罵醫護、葉元之施壓員警。這群藍委不僅明顯不適任，更是台灣的毒瘤，也難怪這些藍委會激起人民的怒火！」

面對指控，羅廷瑋今天發聲駁斥，稱今年1月21日他是召開協調會，針對「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行討論，沒有所謂找官員和醫師亂罵一通這回事。他還說，之所以開這場協調會，是因為他年前就接到許多家長不斷陳情，台大醫院的兒童篩檢服務「只有掛名、沒有服務」，因為家長在國健署網站看到兒童篩檢的服務，依循國健署網站的醫療地圖找到台大，但到了台大卻說沒看診就退掛，他原本要開記者會揭露此事，但國健署卻打給他，盼大事化小小事化無，他們想要透過協調會處理這件事。

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