醫大生慘死酒駕輪下！Cheap轟台中酒駕大執法「很智障」、作秀

百萬網紅Cheap抨擊台中市酒駕大執法「很智障」，根本就是在作秀，示意圖。（資料照）

2025/03/11 21:54

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名高雄醫學大學職能治療系的學生，在台中實習空檔打工跑外送時，遭無照洗車工酒駕撞死，台中市因此宣布實施3天的酒駕大執法。對此，百萬網紅Cheap抨擊這種做法「很智障」，根本就是在作秀。

昨日Cheap在臉書發文抨擊台中市大執法，直言這種做法「很智障」。他指出，酒測執法應該是連續、隨機、不確定性，這樣才能真正嚇阻酒駕者。然而，「三天大執法」卻像是提前通知酒駕者「這幾天收斂點，過幾天就沒事了」，讓執法形同虛設。他傻眼道「大執法前還先通知，搞笑嗎」？

請繼續往下閱讀...

Cheap同時指出，解決酒駕問題並非易事，但相關的短、中、長期目標應該要擬訂出來，而不是只會喊口號。他提出短期內應該加強連續、隨機且無死角的執法；中期則修法加重刑責，並考慮沒收交通工具，甚至「終身禁駕＋直接坐牢」；長期則應普及大眾運輸與代駕服務，減少酒駕發生的機會。

最後，Cheap諷刺大執法像是「作秀」，問題只會無限循環，「每次出事了就喊大執法，不就是作秀，三天後又繼續歌舞昇平，直到下次又有人被撞死，然後再來一波『加強取締』的戲碼，無限輪迴」。

貼文一出，網友狂酸，「你猜怎麼來著的，繼續裝測速、區間、科技執法，至於酒駕嘛～我們有三天大執法，三天之後就不保證囉」、「要提早公布執法時間，屆時才能再用統計數字說『強力執法後，酒駕肇事率大幅下降80』」、「台中市長自稱市長媽媽，眼裡卻沒有市民最基本的保護措施！每次出事就來個三天大執法、震怒？然後就沒了」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法