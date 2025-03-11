陸委會：中共軍費、公安支出增長均破7％ 持續強化維穩力度

陸委會表示，中共內部經濟壓力未緩解，國防軍費與公共安全支出卻分別有7.2%、7.3%的高增長幅度，超越GDP增長5%目標，突顯中共持續強化國安政法系統的維穩力度。 （資料照）

2025/03/11 17:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國「兩會」在北京舉行，陸委會副主委沈有忠表示，中共內部經濟壓力未緩解，國防軍費與公共安全支出卻分別有7.2%、7.3%的高增長幅度，超越GDP增長5%目標，突顯中共持續強化國安政法系統的維穩力度。

東海大學「中國大陸暨區域發展研究中心」近日揭牌，並舉行「2025年中共兩會研析與影響」座談會，沈有忠與專家學者共同針對中國「兩會」進行剖析，探討對國際和兩岸關係的影響。

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沈有忠指出，各方關注中國在政府工作報告設定今年經濟增長維持為5%，預算赤字率提升至4%，合計新增政府債務較去年大幅增加2.9兆元人民幣、增幅達32.4%。

沈有忠談及，中國消費物價指數下修至2%，顯示通縮壓力仍大。其增加債務等政策作為，可能意在刺激消費，拉抬持續下行的經濟。此外，面對美中競爭走向加劇的情勢，中共企圖調動資源，舒緩內部的房市、地方債務、金融機構，以及社會治理等各種風險。

沈有忠表示，中共內部經濟壓力未緩解，國防軍費、公共安全支出卻分別有7.2%、7.3%的高增長幅度，超越GDP增長5%目標，突顯中共持續強化國安政法系統的維穩力度，透過「槍桿子」、「刀把子」緊繫政權等思維，更不斷擴張軍費，引發鄰近與全球民主國家的關注。

針對聯大2758號決議文，沈有忠指出，決議文內容未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣。而開羅宣言等文件在提出時，中華人民共和國更是根本不存在。中共不斷向國際社會釋放錯誤訊息，刻意曲解決議，應予嚴正駁斥。

與會學者表示，民營企業在兩會期間的能見度增加，未來可關注民企在中國經濟發展扮演的角色及對台商的影響。另外，以媒體宣傳角度分析不同國家媒體對「兩會」的報導，顯示「兩會」除了是中共對內宣傳，也是中共大外宣的平台。

學者提醒，中共持續對台灣青年的統戰拉攏，應注意赴中風險。建議加強對中國研究相關人才的培育，以鞏固台灣在全世界研究中國領域的優勢。

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