遭爆施壓醫院耍官威 羅廷瑋再抱怨：為兒童爭取權益被抹黑超冤枉！

國民黨立委羅廷瑋。（記者羅沛德攝）

2025/03/11 18:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台大婦產科名醫施景中日前爆料，某位通過一階罷免的立委因其助理帶孩子就醫，感覺醫院「服務不周」，竟把國健署長吳昭軍、健保署長石崇良及醫院副院長、醫師等人叫到辦公室亂罵一通。起初不少人懷疑是藍委洪孟楷，但施景中否認，沒想到民進黨中市議員江肇國今天（11日）直接點名，當事立委就是台中的羅廷瑋。對此，羅廷瑋今上午召開記者會駁斥反擊，下午還在臉書發文直呼「超級冤枉！為兒童爭取權益卻被抹黑！」

江肇國今天上午7點多在臉書PO文，批羅廷瑋讓洪孟楷背了黑鍋，施景中醫師日前爆料的立委就是羅廷瑋。而羅廷瑋今早開記者會駁斥，宣稱今年1月21日他是召開協調會，針對「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行討論，出席人員有台大兒醫兒童科感染主任呂俊毅、衛福部國民健康署科長張瓊丹、婦幼健康組副組長蔡維誼，以及健保署醫務管理組專委林家輝，國健署和健保署的署長根本就沒有與會。

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羅廷瑋還說，他之所以開這場協調會，是因為他年前就接到許多家長不斷陳情，台大醫院的兒童篩檢服務「只有掛名、沒有服務」，因為家長在國健署網站看到兒童篩檢的服務，依循國健署網站的醫療地圖找到台大，但到了台大卻說沒看診就退掛。他順勢質問，去年6月衛福部長邱泰源開記者會告知要兒童篩檢，政策執行半年台大沒有提供這個服務，難道督導機關國健署沒有督導這個政策嗎？編列2.33億經費，國健署竟不知道台大沒有執行。

羅廷瑋接著稱，他原本想要召開記者會揭露此事，但國健署卻打給他，盼大事化小小事化無，希望他不要開記者會，他們想要透過協調會處理這件事。羅廷瑋今下午再透過臉書發文，「超級冤枉！為兒童爭取權益卻被抹黑！揭露政策看得到吃不到，我們不怕髒水不怕受傷，抹黑洪孟楷後換抹黑羅廷瑋！在少子化的時代，每個孩子都是父母的心頭肉，當政策成為海市蜃樓，誰來接住跌落醫療斷崖的孩子？守護孩童的決心，我是絕對不會動搖的，繼續堅持。」

針對羅廷瑋的指控，台大醫院醫務秘書陳彥元表示，台大兒醫目前確實尚未開診，因仍需完成資訊系統設定、人員訓練等準備工作，待系統建置完成後就會開始提供服務，預估還要約1到2個月才會完成建置，且國健署公告中就有註明看診前請先洽詢各醫療機構確認。

國健署長吳昭軍也澄清，國健署自去年7月1日起推動「兒童發展篩檢服務」，目前超過千家合約院所，雖仍有零星未開診情況，但大多已運作，至今已服務近26萬人次。國健署網站公布的是所有合約醫療機構名單，健檢、癌篩等預防保健服務皆採合約制，醫療機構完成簽約後，網站即會更新資訊。然而何時開診、內部作業安排，國健署無法干預，只能鼓勵、協助醫院盡快推動。因此建議民眾先查詢網站，再致電確認與預約，以免撲空。

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