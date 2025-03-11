為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    嘉義縣太保市林淑勉、吳宏哲罷免案 雙方衝刺二階連署

    太保市民代表林淑勉（左）、吳宏哲（右）均遭提案罷免。（記者林宜樟攝）

    太保市民代表林淑勉（左）、吳宏哲（右）均遭提案罷免。（記者林宜樟攝）

    2025/03/11 17:00

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市國民黨籍市民代表林淑勉及無黨籍市代吳宏哲罷免案，第1階段提議均通過約150人門檻，進入第2階段連署；2人均為太保市第一選區市民代表，雙方陣營四處奔走，按戶拜訪或透過網路社群宣傳，爭取鄉親支持罷免對方，戰況激烈。

    民進黨籍縣議員黃榮利今天與市代吳宏哲、朱聰麟、蔡覲聰、周玉岸、太保市農會理事長莊榮欽、農會常務監事葉豊仁、新埤里長徐錦昌及林淑勉罷免案領銜人侯文世，在東安宮召開說明會，向鄉親說明罷免林淑勉的理由，指她刪除重陽禮金、農民肥料補助、臨時人員經費及反對合法稅收等，損害市民權益，阻礙太保市發展。

    侯文世說，林淑勉罷免案第2階段連署門檻約需1500餘人，已有約千餘人連署，有信心通過；吳宏哲說，林淑勉阻礙太保市發展，呼籲民眾罷免林淑勉，並表示對自己有信心，對民眾好的政策，他當然支持，鄉親也會支持他繼續為民服務。

    林淑勉回應，相關提案是希望肥料補助政策制度化，避免後續執行糾紛、建立制度確保重陽敬老金長久發放，並非刪除預算，對方是斷章取義；她也說，吳宏哲對市公所提案全部附和，未把關預算、未守護市民權益，因而發起罷免吳宏哲，正努力衝刺第2階段連署，請鄉親支持罷免不適任的代表。

    民進黨縣議員黃榮利（右3）向鄉親說明為何罷免林淑勉。（記者林宜樟攝）

    民進黨縣議員黃榮利（右3）向鄉親說明為何罷免林淑勉。（記者林宜樟攝）

    林淑勉罷免案領銜人侯文世（中）指林淑勉提案阻礙太保市發展，損害市民權益。（記者林宜樟攝）

    林淑勉罷免案領銜人侯文世（中）指林淑勉提案阻礙太保市發展，損害市民權益。（記者林宜樟攝）

    支持罷免林淑勉的人士高喊罷免口號。（記者林宜樟攝）

    支持罷免林淑勉的人士高喊罷免口號。（記者林宜樟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播