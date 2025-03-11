嘉義縣太保市林淑勉、吳宏哲罷免案 雙方衝刺二階連署

太保市民代表林淑勉（左）、吳宏哲（右）均遭提案罷免。（記者林宜樟攝）

2025/03/11 17:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣太保市國民黨籍市民代表林淑勉及無黨籍市代吳宏哲罷免案，第1階段提議均通過約150人門檻，進入第2階段連署；2人均為太保市第一選區市民代表，雙方陣營四處奔走，按戶拜訪或透過網路社群宣傳，爭取鄉親支持罷免對方，戰況激烈。

民進黨籍縣議員黃榮利今天與市代吳宏哲、朱聰麟、蔡覲聰、周玉岸、太保市農會理事長莊榮欽、農會常務監事葉豊仁、新埤里長徐錦昌及林淑勉罷免案領銜人侯文世，在東安宮召開說明會，向鄉親說明罷免林淑勉的理由，指她刪除重陽禮金、農民肥料補助、臨時人員經費及反對合法稅收等，損害市民權益，阻礙太保市發展。

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侯文世說，林淑勉罷免案第2階段連署門檻約需1500餘人，已有約千餘人連署，有信心通過；吳宏哲說，林淑勉阻礙太保市發展，呼籲民眾罷免林淑勉，並表示對自己有信心，對民眾好的政策，他當然支持，鄉親也會支持他繼續為民服務。

林淑勉回應，相關提案是希望肥料補助政策制度化，避免後續執行糾紛、建立制度確保重陽敬老金長久發放，並非刪除預算，對方是斷章取義；她也說，吳宏哲對市公所提案全部附和，未把關預算、未守護市民權益，因而發起罷免吳宏哲，正努力衝刺第2階段連署，請鄉親支持罷免不適任的代表。

民進黨縣議員黃榮利（右3）向鄉親說明為何罷免林淑勉。（記者林宜樟攝）

林淑勉罷免案領銜人侯文世（中）指林淑勉提案阻礙太保市發展，損害市民權益。（記者林宜樟攝）

支持罷免林淑勉的人士高喊罷免口號。（記者林宜樟攝）

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