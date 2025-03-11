中配透過社群鼓吹武統 還嗆「宣傳兩岸一家親是個人理想」

劉女透過社群發布影片宣揚武統。（取自Youtube「亚亚在台湾」）

2025/03/11 17:19

〔記者王冠仁／台北報導〕從中國嫁來台灣的劉姓女子，平時在社群網站中經營「亞亞在台灣」頻道，分享在台生活點滴與見聞；不過，近日移民署接獲舉報，發現她透過這些社群公然鼓吹武統言論，涉嫌違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定。移民署今天表示，已經在本月4日通知她前來移民署陳述意見，後續將報請陸委會進行專案審議，目前尚未對劉女做出正式懲處。

據悉，有網友近來發現劉女在社群中的影片，充斥武統言論，甚至還有一部影片的名稱就叫做「買什麼武器都沒用，還是乖乖回到咱媽的懷抱比較現實」；在該部影片中，劉女開頭就說「灣灣要從老美那採購1千架攻擊型無人機，這真的不是關公面前耍大刀嗎？」

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移民署表示，近來接獲網友檢舉，網友聲稱劉女在社群中的影片充滿武統、台灣回歸中國等言論，網友於是蒐集相關證據向移民署檢舉。

移民署基於調查事實及證據之必要，依行政程序法相關規定，在上周二通知劉女到移民署陳述意見，當天實際訪談約2小時，過程均依法辦理並作成紀錄。

不過，劉女在前往移民署陳述意見後，又隨即在社群中發表影片，聲稱移民署此舉侵害其言論自由，她在影片中還說，「把帳號拿來宣傳兩岸一家親，這是我個人的理想，有什麼不可以嗎？」、「台灣的公眾人物天天在說解放軍如何如何，都可以在公共頻道上傳播，為什麼我發表自己的看法就不行？」

對此，移民署也嚴正駁斥，並強調政府尊重言論自由，但因其公開發布「武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，移民署是依法調查並將會商相關機關作成處置，以維護國家安全及社會安定。

移民署呼籲，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，亦浪費社會及行政資源；並譴責任何傷害我國民主的行為。

劉女透過社群發布影片宣揚武統。（取自Youtube「亚亚在台湾」）

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