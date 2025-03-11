馬盼賴政府對中生高抬貴手 吳思瑤批：應守法敢作敢當

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/03/11 16:49

〔記者謝君臨／台北報導〕馬英九基金會去年邀請中國師生團來台參訪，團員脫口「中國台北」，引發統戰爭議。前總統馬英九10日主動出席移民署說明會議，並稱希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的寒蟬效應。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤強調，馬是法律人，要遵循國家法規，要敢作敢當。

馬英九基金會去年11月邀中國師生團訪台，當時正值台灣隊在世界棒球12強賽奪冠；復旦大學女大生宋思瑤祝賀「中國台北」隊奪冠挨批。馬英九基金會執行長蕭旭岑更加碼說「也可以講中國台灣，因為同屬一個中國」，引發學生抗議。

請繼續往下閱讀...

對於馬英九盼賴政府高抬貴手，吳思瑤說，當時馬用基金會名義邀請中生訪台，是有具體切結的，馬作為中華民國前總統，又是學法的，應當知道要依據國家的法律原則進行相關訪談安排，且不要做出違反國家法規的事，但是該團不管是進入校園或走訪各地，都可以看到統戰的操作是斧鑿斑斑。

吳思瑤表示，利用中國學生說出「中國台北」，傷害台灣人民情感，更涉及違反國家法律的這種統戰說法，敢做要敢當，不要當初有具體切結，現在卻反過頭要來求情，要陸委會高抬貴手，在法治國家內若有觸法或違反法律原則的行為，是不應當要求行政部門高抬貴手，何不在規劃行程時，就該怎麼辦就怎麼辦。

吳思瑤認為，若陸委會真的高抬貴手了，那台灣的法治蕩然無存，是否也鼓勵未來有更多的中國訪團有樣學樣，持續無視台灣法規？馬英九作為法律人、前總統，還當過法務部長，應當遵循國家法規，敢做敢當、說話算話，「你當時的具結應當要算數，我們不容中國的統戰，直接大辣辣的在台灣來做這些擴散。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法