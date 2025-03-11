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    首頁　>　政治

    覆議案再次未過有無政治責任？ 卓榮泰：責任在於如何挽救國家

    卓榮泰表示他的政治責任在於，覆議未通過後如何挽救這個國家。（記者劉信德攝）

    卓榮泰表示他的政治責任在於，覆議未通過後如何挽救這個國家。（記者劉信德攝）

    2025/03/11 16:47

    〔記者李文馨／台北報導〕行政院提出114年度中央政府總預算覆議案，國民黨立委洪孟楷今（11日）質詢詢及，行政院長卓榮泰任期未滿一年，可能將有5次覆議失敗的紀錄，有無政治責任？卓榮泰答詢說，他的政治責任在於，覆議未通過後如何挽救這個國家。

    洪孟楷質詢指出，今年2月，總統賴清德召開五院院長會議，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣也代表立法院出席、釋出善意，韓國瑜特別提到，可以讓通過的預算先行，若真的有窒礙難行或不足之處，再用追加預算的方式互相溝通、討論，但很顯然卓榮泰還是不願意接受，因此提出覆議。

    洪孟楷續指，明天財劃法詢答完畢後將進行投票，2覆議案包含總預算及財劃法可能無法通過，卓榮泰的任期還不到一年，已經5次覆議失敗了，「您自己怎麼看？5連敗的院長這樣好看嗎？」

    卓榮泰答詢說，他說過自己是覆議最多的行政院，但覆議不是好不好看的問題，而是身為憲政機關、唯一可以提出覆議的機關，他必須善盡的責任。

    洪孟楷提到，如果每次都講窒礙難行，每次覆議都未通過，「說自己沒有辦法做，又不願意換別人來做，你還在持續這個位置上，5次的覆議失敗，你有無政治責任？」

    卓榮泰表示，他的政治責任在於，覆議案沒有通過後，如何挽救這個國家，不會因為憲政分立被破壞、人民權利被傷害，以及沒有經過充分討論、違反程序正義的法案，對國家造成傷害。

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