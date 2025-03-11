新竹縣二階罷免行動同步啟動 要衝逾4萬份

新竹縣2個立委選區的公民罷團今天一起領表，啟動2階動員連署罷免藍委徐欣瑩、林思銘。（竹1罷團領銜人余筱菁提供）

2025/03/11 16:43

〔記者黃美珠／新竹報導〕推動罷免新竹縣第1、第2選區國民黨籍立委徐欣瑩和林思銘的公民團體，今天一起領表正式啟動第2階段的罷免行動。竹1「除舊汰欣」的罷團表示，2階連署門檻是3萬份，他們目標要衝4萬5000份。竹2「撕除惡銘」的罷團則以4萬份為目標，要狂踩2萬4000份的門檻。

竹1「除舊汰欣」罷免徐欣瑩的領銜人余筱菁說，立委在立院的本分是保護民眾能平安過生活。但徐欣瑩卻緊跟國民黨團、傅崐萁，一同凍結、刪除台灣的國防預算，削弱台灣的國防實力，完全不把台灣人民的安全放在眼裡。

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余筱菁指出，徐欣瑩還刪除客委會和性平預算，踐踏客家人跟弱勢族群的尊嚴，更侵害受性騷或性侵者的權益，引發新竹縣立委第1選區選民的反感。

竹2「撕除惡銘」罷團表示，他們今天跟竹1「除舊汰欣」的罷團一起到中選會領表，同步啟動第2階段罷免新竹縣立委第2選區林思銘的工作，明天開始收件。他們想要2階成功，必須得有2萬4000份連署書支持，所以計畫40天內要爭取到4萬份。

為此，他們在第1階段送件後，志工爭取到不少定點的連署點，未來週末也將分別會在竹北、竹東固定舉辦大型連署活動，號召鄉親關注「撕除惡銘」團隊分專及官方line帳號，一同站出來連署。

竹2罷免林思銘領銜人謝婷婷說，林思銘無正當理由削減客委會預算，對竹科管理局預算下手，這些都直接影響到在地發展和居民生活品質。更可惡的，他還連署同意放寬中國配偶入籍政策，破壞台灣健保資源，更嚴重威脅台灣民主。林思銘在立法院根本就是在出賣客家人，更是在出賣台灣人。

謝婷婷還說，林思銘擔任國民黨立院黨團書記長期間，跟惡名昭彰的傅崐萁一起主導：選罷法、憲法訴訟法、財政收支劃分法等毀憲亂政的法案。還被網紅爆出，8個月內違規12次，甚至有罰單逾期不繳、欠稅9年，卻反過來要凍結交通部5000萬預算，統統都讓地方不滿。

竹2「撕除惡銘」行動流程。（竹2罷團提供）

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