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    曝台積電布局全球「N+1」製程 卓榮泰：維持台灣最領先地位

    行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。（記者劉信德攝）

    2025/03/11 16:39

    〔記者陳政宇／台北報導〕台積電宣布對美國擴大投資，朝野立委皆關注先進製程布局。對此，行政院長卓榮泰今（11）日強調，對產業的全球布局有2個要求，一是維持台灣最領先的科技地位，二是無論怎麼布局都要根留台灣，不能讓台灣的產業空洞，所以是「N＋1」、「台灣＋1」的方式。

    立法院全院委員會今審議行政院提出114年度中央政府總預算覆議案，並邀卓榮泰及行政院各部會首長報告及備詢。民進黨郭國文質詢時關注，台積電的全球布局，出去外面是「奈米數＋1」、留在台灣就是「奈米數–1」，要把先進製程留在台灣；而台積電赴美設廠要等2028年才生產3奈米，但3奈米在南部科學園區已不知生產幾年，關鍵是時間差，這也是台灣的優勢。

    卓榮泰答覆說，台積電今年在美國第一個廠，只不過要生產4奈米，對產業的全球布局有2個要求，一是維持台灣最領先的科技地位，二是無論怎麼布局都要根留台灣，不能讓台灣的產業空洞，所以是「N＋1」、「台灣＋1」的方式。

    郭國文續指，這首先是經濟安全保障的效應，第二是科技外交的效果，第三是達到能源減壓的需求，若所有先進製程集中台灣，有這麼多電嗎？這是現實的壓力；而國民黨團總召傅崐萁要求台積電不能赴美，難道是怕台美關係太好？

    卓榮泰表示，分散市場和製程的所在，一向是產業布局的重要考量，政府這兩天與議員、台僑、台商等密切接觸，將產生對台灣更有利的協助，樂見這樣的結果，唯一的要求是讓台灣廠商在世界佔有重要地位。

    郭國文也質疑，傅崐萁紀要台積電根留台灣、希望其壯大，但又一手凍結南科、中科、竹科30%預算，豈不是很矛盾？對台積電會否有影響？

    對此，經濟部長郭智輝坦言，凍結一定是會有影響。

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