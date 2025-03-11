藍推普發現金法制化 吳思瑤：限縮政府財政彈性恐違憲

立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/03/11 16:23

〔記者謝君臨／台北報導〕我國去年稅收實徵數創新高，立法院國民黨團主張全民普發現金1萬元，還稱要法制化，並提出「稅收超徵全民共享發放現金特別條例草案」。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（11日）表示，此舉是限縮了政府財政權的彈性，也有可能再次違憲，立委不能透過修法或立法增加政府的支出，甚至是指定支出項目。

國民黨團提案指出，有鑑於財政部上修113年全國總稅收實徵淨額達3兆7619億元，較預算數高出5283億元，創下政府稅收超徵最高紀錄。另依據行政院主計總處資料所示，民生物價壓力持續攀升。因此擬具「稅收超徵全民共享現金發放特別條例草案」，每人發放現金1萬元，讓全體國民共享稅收超徵成果。

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對此，吳思瑤強調，政府執政能有更好稅收，必然來自於全民拚經濟的成果，因此，把經濟發展的紅利編入預算回饋於民，必須是取之於民、用之於民，所以現行政府做的就是利用這些超出預期的稅收、利用歲計賸餘編入預算，國會可以監督，取之於民、用之於民，用於國家建設、用於全民福祉、用於壯大台灣。

吳思瑤說，若是要急切的、只有唯一選項，讓超出預期的稅收利用修法入法，強制要發放現金，這是限縮政府財政權的彈性，也有可能再次違憲，立委不能透過修法或立法增加政府的支出，甚至是指定支出項目。預算權是行政權，立院是監督權，立院可以提建議，但不能直接修法入法，強制指定政府預算的編列方向。

吳思瑤認為，普發現金若要直接入法，確實會壓縮行政的預算權，也不利於整個預算的彈性運用。她也要再次強調，過去的歲計賸餘都把超出預期的稅收，取之於民、用之於民，就以今年度來講，用於軍公教加薪、用於全民健保、用於住宅基金、用於國民年金，也用於整個國家的建設。

吳思瑤指出，相信昨天在財政委員會召開的「稅收超徵還稅於民」公聽會，有非常多的學者專家提出了相對保留的意見，直接普發現金且常態化，這確實對於國家財政是不利和負面的，希望在野黨委員應當聆聽、重視公聽會上多數專業的財政、財經專家的意見，而不是一意孤行。

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