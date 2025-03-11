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    大罷免34：0！王鴻薇控中選會淪打手 林俊憲酸：怪蔣萬安存心害你？

    國民黨立委王鴻薇指責中選會幫忙罷免國民黨立委。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇指責中選會幫忙罷免國民黨立委。（資料照）

    2025/03/11 16:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，目前藍綠立委一階連署提議呈34：0懸殊成案數，過去曾嗆聲「沒在怕罷免」的國民黨立委王鴻薇，今天（11日）跳出來，指責中選會「幫得很過分」。對此，民進黨立委林俊憲吐槽，連署書查核工作明明就是地方政府的選委會在執行，中選會不過是統整，「王鴻薇的意思是，蔣萬安市長存心要害妳們囉？」

    根據中選會公告，目前已有34名藍委和泛藍無黨籍立委罷免一階連署過關，反觀被國民黨高喊以罷制罷的綠委們，連署狀況不是出現「死人連署」，不然就是「冒名連署」，尚無一人通過，尚待補件審核。日前該結果出爐後，藍營自家不少人看不下去，怒批「丟臉」，還有人質疑中選會「搞針對」，讓中選會無奈表示，罷免案件查對是由各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法查對，且各地選委會主委由各市縣正副首長或秘書長兼任，遺憾有人仍刻意捏造錯假訊息，並藉由網傳散布是中選會查對。

    不過王鴻薇今天還是指責中選會淪民進黨打手，「中選會幫忙不能幫忙到這麼過分」。對此，林俊憲在臉書發文吐槽，「看吧？我是不是早說了，國民黨下一步一定是抹黑『中選會不公』？可是鴻薇，查核工作是地方政府在執行，查詢單是地方選委會在寄，戶籍資料也是地方政府的戶政事務所在核對，中選會不過是最終複查統計罷了。所以妳的意思是蔣市長存心要害妳們囉？把地方選委會當成中選會，就像把太陽花當成香蕉，希望愛吃香蕉的王鴻薇能聽懂。」

    他接著酸：「不過，34比0確實難看，實在太極端了。要怪，只能怪國民黨青年都是一群『普龍宮』，才給這些人造謠的空間。黨內青年抄名單抄到全軍覆沒，再由黨籍立委出來大喊不公，這是國民黨的新型態造謠產業鏈，慎防受騙。」

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