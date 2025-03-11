趙少康嗆「魏哲家抓起來」！ 王定宇：亂台赴中的該當如何？

國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康。（資料照）

2025/03/11 18:50

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長魏哲家日前在白宮與美國總統川普同台，宣布台積電擴大對美投資，國民黨戰鬥藍發起人、前中廣董事長趙少康今天竟質疑台積電擅自高階核心技術移轉美國，「魏哲家是不是應該抓起來？」對此，民進黨立委王定宇痛批，投資台灣重要經貿安全外交夥伴，趙少康竟嗆要抓起來，「藍營是在恐嚇誰？按照戰鬥藍這個邏輯，那些掏空台灣跑去中國的，該當如何？」

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魏哲家宣布在美國增加千億美元投資，藍白開始散布「台積電要變美積電」、「美國要搶走護國神山」、「美國搶奪台積電將讓台灣失去保命符」、「賴清德為討好美國賣掉台積電」等疑美、疑賴論調，中共也趁機展開認知戰，透過官媒狂嘿台積電正被掏空、被榨乾。儘管魏哲家從美國返台後與總統賴清德合開記者會，強調在台的投資計畫不會因此而縮減，根留台灣，佈局全球，但質疑聲音還是不斷，

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趙少康昨（10日）晚還在社群發文，搬出《產業創新條例第22條》中寫明「公司從事國外投資者，應於實行投資前，向中央主管機關申請核准」、「國外投資有影響國家安全、對國家經濟發展有不利影響等情形，主管機關得不予核准」，質疑「護國神山台積電投資美國1千億美金，且將高階核心技術、研發中心移轉美國，究竟事先有沒有獲得賴政府的同意？如果沒有，魏哲家是不是應該抓起來？」

對此，王定宇今天（11日）在臉書PO文怒批，「企業國際佈局、根留台灣，投資台灣重要經貿安全外交夥伴-美國，藍營人士竟然嗆要捉起來？全球佈局的台灣企業何其多，藍營人士是在恐嚇誰？按照戰鬥藍這個邏輯，那些掏空台灣跑去中國的，該當如何？那些毀憲亂政跑去中國聽令的藍白政治人物，又該當如何？戰鬥藍這樣攻擊台積電魏哲家，成了科技圈、國際經貿人士…幾乎有常識的人共同的笑話！」

網友也紛紛表示，「很正常的企業投資居然用偷換概念扣帽子，先把藍共立委抓起來吧！」、「亂台首惡、賣台立委先抓起來」、「憑什麼抓私人企業的董事長，人家要在哪裡投資關你什麼事，真的中了共產集權專制的毒太深了」、「這群人還一直出來吠？花蓮那隻還說台積電是國民黨40年的心血，不能去國外？我真的是傻眼欸」、「企業到外國投資，居然要抓起來？刷新三觀啊！」

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