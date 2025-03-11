總預算覆議若敗將有3劇本？ 卓榮泰：尋求憲政救濟是最後選擇

行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。 （記者劉信德攝）

2025/03/11 16:04

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院提出114年度中央政府總預算覆議案，民進黨立委郭國文今（11日）關切，未來是否採取追加預算、協商快速解凍、以及「其他憲政方法」等3種因應途徑。行政院長卓榮泰答覆說，按合法合憲程序，最後的選擇就是尋求憲政救濟，來解釋合不合乎憲法的規定與精神。

立法院全院委員會今審議總預算覆議案，並邀卓榮泰及行政院各部會首長報告及備詢。郭國文質詢時指出，今年度總預算有3個特色，一是史上刪減最多、二是定義太亂、三是解凍最難，甚至沒有前例可循。

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卓榮泰答詢說，預算是賴總統治國理念最具體的表現，有預算就可以推動政策，這次包括增加對中小企業多元振興輔導、治水、教育、長照等領域，若預算被合理審議、合理刪減，行政院都應該接受；但對特定機關或項目大幅刪減、巨幅凍結，造成動彈不得，把政策的業務費都刪掉，導致無人可執行業務。

對於後續救濟，郭國文表示，首先是立法院長韓國瑜曾提出追加預算的方式，可否進行？其次，有無可能透過再協商的方式來進行快速解凍？第三，卓揆曾提到還有其他的憲政方法。

卓榮泰回應，追加預算當然也是程序之一，但這仍要經過一段時間，還得符合預算法的4個條款內容；如果將來有需要，他還是感謝韓國瑜在總預算最後審議前，做出了相當的努力，雙方也達成一些共識。

郭國文則說，一般情況是預算不足才進行追加，若預算被不當刪減，可以再追加嗎？這顯然就不符；韓國瑜有努力、沒有結果，口惠而不實。

針對所謂「憲政手法」，卓榮泰強調，如果是合法合憲的程序，最後的選擇就是尋求憲政救濟，只有用憲法的精神，來解釋到底合不合乎憲法的規定與精神。

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