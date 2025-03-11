勗勉青年日報、軍聞社 賴總統：抵禦中共「無煙硝攻勢」具強大嚇阻力

總統賴清德今前往國防部文化營區勗勉《青年日報社》及《軍聞社》。（圖由總統府提供）

2025/03/11 16:25

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今前往國防部文化營區勗勉《青年日報社》及《軍聞社》時表示，面對中共不斷對台統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，感謝同仁們第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制，抵禦「無煙硝攻勢」，有效傳遞全民國防的正確觀念，並向世界展現守護國家的決心，這就是最強大的嚇阻力量。

賴清德指出，《軍聞社》及《青年日報社》都是報導軍事新聞、宣導國防施政的重要單位，感謝每一位同仁的辛苦付出，將國軍堅強的戰力、堅毅的精神，透過攝影機、照相機，以生動的文字和影片，呈現在國人面前。

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賴清德表示，現在認知作戰是「無煙硝攻勢」，以軍事行動結合訊息傳散，來影響民心士氣，各位正是抵禦此類攻勢的主力，重要性不低於三軍主戰部隊。面對中共不斷對台灣進行統戰、灰色地帶襲擾以及認知作戰，感謝《軍聞社》及《青年日報社》，都在第一時間透過文宣圖卡、短影音等方式積極反制。

賴清德說，各位的努力，讓國人感受到「國軍就在身邊」，有效傳遞全民國防的正確觀念，提升大家對國軍和國家安全的信心；同時向世界展現我們守護國家的決心，相信這就是最強大的嚇阻力量。

賴清德也期許同仁們繼續發揮專業，說國軍的故事，傳遞台灣對民主自由的堅持，並發揮新聞文宣作戰的能力，以及戰略溝通效能，來凝聚國人共識，主導認知戰場，達到提升國軍整體戰力的目標。

總統賴清德今前往國防部文化營區勗勉《青年日報社》及《軍聞社》。（圖由總統府提供）

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