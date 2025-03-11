社子島區段徵收公聽會爆衝突 林杏兒與教授徐世榮互槓

台北市政府11日舉辦「社子島區段徵收事業計畫公聽會」，社子島自救會成員在會場抗議，與警方及現場人員爆發口角及肢體衝突。（記者林承鴻攝）

2025/03/11 16:05

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市社子島禁建超過50年，市政府今（11日）舉辦「社子島區段徵收事業計畫公聽會」，社子島自救會於會前召開記者會抗議，批評市府違法，先行區段徵收違憲，要求立即停開公聽會，隨後進入公聽會會場，與警方及現場人員爆發口角及肢體衝突。

社子島自救會發言人李華萍率領多位社子島自救會成員，高舉「反對區段徵收」手舉牌進入會場，試圖上台抗議，不斷大喊「會議無效」，還有人將最前排的桌椅推倒，推擠中有人大喊不要叫囂、不要衝動，場面相當混亂。

請繼續往下閱讀...

同時，國立政治大學地政系兼任教授徐世榮，在另一側與國民黨議員林杏兒互嗆，徐罵林「可恥」，林則回嗆她是代表民意「你最可恥」，雙方僵持不下。徐世榮說林杏兒是站在市府、財團、建商、地方派系那邊，並質疑林身為民意代表，卻都沒聽到他們反對區段徵收超過10年的聲音，還說他們今天可以發表意見，非常諷刺。

林杏兒回應「你們都可以表達意見啊」，並表示她一直都站在民意這邊，她說有95%以上居民希望趕快推進，還給在地居民可以開發的機會，但現在顯然很多根本不是在地人的聲音，卻要代表多數人。她要求對方，若指控她有跟哪個集團接觸要拿出證據，而不是用作秀的方式指控別人。林杏兒上台發言表示，如果要阻礙社子的發展，要讓這塊地留50年，她絕對反對，並希望讓今天的會議能圓滿進行下去，語畢獲得現場一片掌聲。

民眾黨議員黃瀞瑩也上台呼籲民眾理性溝通，讓會議進行下去，希望表達在地居民的心聲，希望副市長、秘書長，甚至是蔣萬安市長都應該親自來主持會議，把社子島開發當成未來台北市政府的大事，加快行政效率，把所有的事情，包括安置方案跟鄉親討論，讓大家知道未來的社子島要走向什麼地方，語畢也獲得台下掌聲；同時，台下自救會成員持續激動抗議。

公聽會在抗議聲中繼續，土開總隊在台上報告社子島案的土地使用規劃、拆遷安置計畫草案等，自救會成員持續抗議，提出程序問題，質疑事業計劃在哪裡，並表示居民會對後續所有處分提起行政訴訟。土開總隊回應，只要坐下來好好講，就讓他提出程序問題，違反秩序就不受理。

有參與公聽會居民表示，現場很多人不是社子島的居民，指他們上個禮拜才去參加烏日區段徵收，四處抗議。他說，他不知道他家什麼時候會倒塌，希望市府趕快給他一個安全的住宅，同時希望安置計劃能讓居民搬遷可以安心。

「社子島區段徵收事業計畫公聽會」，社子島自救會成員在會場抗議，與警方及現場人員爆發口角及肢體衝突。（記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法