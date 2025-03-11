羅廷瑋被指耍官威 罷團「敲羅行動」指他不適合代表市民

罷羅團體指出羅廷瑋已不適合代表台中市民。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/11 15:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委羅廷瑋被指控對醫護人員耍官威，罷羅團體「敲羅行動」表示深感遺憾，並嚴正指出，羅廷瑋這樣的「雙面人」形象早已不是第一次，根本不適合代表台中市民。

對此，羅廷瑋再次強調「沒有開診哪來問診」，是民眾陳情在國健署網站看到「兒童發展篩檢服務」的方案之後，依循國健署網站所提供的訊息到台大去掛號，到現場卻被醫院退掛，1月21日他是請相關官員來協調，討論過程理性、務實，現場沒有人咆哮，也沒有所謂的「耍官威」，他身正不怕影子斜。

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罷羅團體今天表示，羅廷瑋在選舉期間，對選民鞠躬哈腰、滿口謙卑，選上後卻態度丕變，時常擺出高高在上的姿態，甚至對他看不順眼的人缺乏基本尊重。這次傳出耍官威的行為，更讓人看清他的真面目。這樣表裡不一、只會演政治秀的民意代表，根本不適合代表台中市民。

罷羅團體進一步指出，羅廷瑋自當選以來，不僅問政表現荒腔走板、爭議不斷，面對選民需求更是敷衍了事。如今又爆出對醫護人員擺架子的行徑，充分顯示他在民眾面前一套、背後又是一套，這種缺乏服務精神、只顧個人權勢的政客，不但辜負選民期待，更嚴重損害台中形象。

「台中需要的是真正為民發聲、接地氣的民意代表，不是一個只會演戲、耍官威、顧自己政治前途的雙面政客。」罷免團體呼籲，所有對羅廷瑋失望的台中市民，應該站出來用行動罷免不適任立委，讓台中回到正軌，迎向更好的未來。

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