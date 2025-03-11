藍營推「非核家園」改「非碳家園」 相關草案排入院會議程

立法院程序委員會表決，綠營人數不敵藍白陣營聯手。（記者謝君臨攝）

2025/03/11 14:46

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團於本會期推動民生法案抗罷，其中包括將「環境基本法」及「氣候變遷因應法」中的「非核家園」改為「非碳家園」，同時修正「核子反應器設施管制法」，放寬核子反應設施換照申請時間等。上述相關修法草案已於今日程序委員會中通過，排入下次院會報告事項，最快於14日付委審查。

程委會今討論14日、18日院會報告事項、質詢事項。會議一開始，國民黨團、民進黨團分別推舉立委翁曉玲、立委沈發惠擔任召委，獲無異議通過。

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另，會中也以10比8的票數通過國民黨立委王鴻薇提案，建請將國民黨立委葛如鈞、民進黨立委賴瑞隆及蔡其昌所提「人工智慧基本法草案」改交教育、交通委員會聯席審查；並將民進黨立委沈伯洋等人所提、攸關立委赴中納管的「台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條及第91條條文修正草案」等案暫緩列案。

有關立委赴中納管修法，沈伯洋所提2案共計被擋了40次，其餘民進黨立委黃捷、郭昱晴、張宏陸、張雅琳、林月琴、李柏毅、吳秉叡、陳培瑜、蔡易餘、林宜瑾所提修法，則各被擋了20至25次不等。

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