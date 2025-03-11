7部會「預算刪減超過預算數」史無前例 卓榮泰：通過覆議是唯一解法

行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。 （記者劉信德攝）

2025/03/11 14:08

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院今日審議今年度中央政府總預算覆議案，行政院長卓榮泰答詢時坦言，過去無論是藍綠執政時期的行政院長都從未遇過這樣的刪減法，包含外交部、司法院、監察院、行政院本部、內政部國土署、農業部、中選會等七個單位的預算刪減超過預算數，要他們怎麼辦？他強調，通過覆議、重新審議唯一解救的方法。

民進黨立委賴瑞隆質詢時指出，國會亂象是現在人民發動大罷免的主因，立法院在預算審查上上，（藍白立委）他們利用半小時內送出多份修正、再修正版本提案，連立委本身都不知道在表決什麼，一個立法院亂刪、亂砍預算，癱瘓監察院、行政院等部會運作，才導致行政院需要提出覆議，期盼藍白立委能認錯、改過接受覆議案。

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卓揆指出，他在1999年來到立法院，也待了4、5年，不管是面對國民黨或民進黨的行政院長都從未遇過這樣的刪減法，預算到最後會非常地嚴謹寫出每一個數字，那就是最終數字，三讀時也只能修改標點符號，連數字也不能動，這才是預算的真正意義。

「外交部等7個部會，最終都是刪減數超出預算數！」卓榮泰舉例，司法院的派員出國計畫、交通運輸設備，被提案刪減後，合計超過預算數391萬元，這要叫司法院怎麼辦？此外，還有外交部、監察院、行政院本部、內政部國土署、農業部、中選會等七個單位，刪減數超過預算數，叫他們怎麼去調整呢？

卓榮泰強調，通過覆議、重新審議是最好的一個方式，也是唯一解救的方法，若不提覆議更是失職。

賴瑞隆也認為，藍白立委也知道自己錯了，現在最好的方法是通過覆議案後，將預算案從新回到立法院處理，否則若要以追加預算、快速解凍預算的方式時程會拖到下半年，影響台灣的經濟。

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