2官員涉案接連去職綠要中市府給交代議長卻喊散會 議員質疑護航市府

台中市議員陳俞融（左）及陳淑華（右）怒批議長張清照護航市府。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/11 14:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開臨時會大會，民進黨市議員陳俞融、陳淑華在臨時動議時指出近期市府2大官員接連去職，影響市政甚鉅，市民有權知道後續市府施政是否產生影響，要求市長盧秀燕要向市民說明，但此時議長張清照卻宣布散會，議員不滿認為是護航市府。

對此，台中市議會表示，依照議事規則第10條規定，遇「緊急特殊事件」議員得提出臨時動議，並說明提案主述及理由，不宜變相質詢，避免造成議事混淆，希望議員們共同遵守，維持議場秩序，以利議事運作。

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前研考會劉彥澧因上班請假參加德州撲克賽，引發綠營批評而去職，另外，前地政局長吳存金則是因涉及特別費核銷不實而去職，民進黨市議員陳俞融今天在市議會的臨時動議時，要求市長盧秀燕說明，但議長張清照卻宣布散會，引起陳俞融及陳淑華極大不滿。

陳俞融說，她於今日會議進行中曾有3次舉手發言，但會議主席都無視，並未讓她發言，而後，於當日議程討論完後，她欲提臨時動議，指出近期市府兩大官員接連去職，影響市政甚鉅，市民有權知道後續市府施政是否產生影響，要求盧秀燕發言向市民說明，然而，會議主席議張清照此時卻無視議員的臨時動議，敲槌三下後直接宣布散會，此舉根本是將台中市議會監督地位自我矮化，限縮議員監督權。

陳淑華表示，台中市政府短短半個月之內有2位一級主管因涉及醜聞下台，市府官箴敗壞、事態嚴重，做為台中市議員有必要嚴格檢討。

陳淑華痛批，議長張清照竟然不讓陳俞融議員陳述並由大會公決，直接宣告散會，怒斥議長護航，沒有讓議員針對重大市政提出議案，議事明顯不當，把議會做小。

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