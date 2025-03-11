騎十餘公里替友送連署書 台東身障男喊下次會找親友一起參加

出生日期沒填妥還要去電詢問、幫忙補，一問才知是幫人送件還是從東河到台東。（罷免小組提供）

2025/03/11 14:19

〔記者劉人瑋／台東報導〕罷免與反罷免雙方情緒愈來愈高張！台東一名身障男子坐著電動輪椅從東河鄉到台東市區遞交連署書，他說，聽聞友人願意連署就立即為其送件，「自己是要跟家人一起送，才能顯示出聲勢」；另一方面，受到罷免的主角立委黃建賓一樣有支持者，在昨寶華大橋開工典禮上有人大喊「阿賓加油」現場並響起掌聲，帶給黃建賓溫暖。

7日位於台東市復興路的罷免黃建賓立委的挫賓總部成立，當天就有許多民眾參與連署，成了門口眾人擺香案拜拜祈求活動順利，屋內眾人伏案簽連署情景，但因近日皆為平日也相對冷清，今天上午大概僅收了50份左右連署書，大多數民眾還是帶回家寫，發出去的大概也有100份空白連署書。

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小組成員表示，近日則是有一名身障的男子，坐在電動輪椅上直接開到門口遞交連署書，成員詢問男子是否為連署者得到否認答案，該男子稱，自己一得知朋友願意簽下連署書，立即就拿著、坐著電動輪椅從東河鄉一路前來台東，男子言出讓眾人大吃一驚，「這起碼要十幾公里，真的是很有心」。

男子表示，自己支持罷免，但就是打算近日和全家一同前來遞交才顯聲勢，自己也是見友人決心連署才打算幫他一把，從東河拿到台東。

另一方面，被罷免的對象立委黃建賓昨參加寶華橋動工典禮，黃建賓致詞結束回到座位時，後方突有人大喊「阿賓加油！」，後方眾人並爆以掌聲，會場前方一眾官員也只能微笑轉頭查看後方狀況，黃建賓聞言高興揮手致意，在受到挑戰同時，還是有支持者對黃送暖。

立委黃建賓接獲支持者加油打氣。（記者劉人瑋攝）

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