蕭旭岑稱賴政府擬禁邀中生來台2年 官員打臉：聯審會還沒召開

中媒「今日海峽」等臉書帳號轉發馬英九基金會執行長蕭旭岑的說法，指稱台灣已經沒有言論自由。 （圖擷取自臉書）

2025/03/11 13:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九昨天前往移民署，針對去年邀請中生團來台時的「中國台北隊」風波進行說明。馬英九基金會執行長蕭旭岑對外聲稱，賴政府打算對基金會做出2年不能再邀中生來台的處分，如果這說法屬實，代表台灣已變成絲毫沒有言論自由。知情官員駁斥，聯審會的會議都還沒召開，何來打算做出2年處分。

據了解，中國媒體《環球時報》、《北京日報》及《觀察者網》新媒體等高度關注此事，紛紛加以報導，稱馬英九邀中生團來台遭到約談。《海峽衛視》旗下「今日海峽」等臉書帳號也轉發蕭旭岑的說法，指控台灣已經沒有言論自由。

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蕭旭岑昨日聲稱，據他了解，「賴政府」有打算對基金會做出2年不能再邀請中生來台的處分，如果這說法屬實，代表台灣已變成絲毫沒有言論自由，也要對兩岸交流全面封殺的階段。

知情官員表示，蕭旭岑日前主動表達願意親自說明，移民署是發函給馬英九基金會，並沒有找馬英九來約談，馬是跟著蕭旭岑「不請自來」的。

他強調，該案仍在調查中，先請蕭旭岑來陳述意見，且聯審會會議都還沒有召開，何來打算做出2年禁止邀請中生來台的處分，這種說法不是事實。

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