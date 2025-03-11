隨傅崐萁出訪團員抵港被捕 曹興誠：中共「不滿藍白」的警告

聯電前董事長曹興誠。（記者田裕華攝）

2025/03/11 13:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁2月與花蓮縣長徐榛蔚前往香港參加旅展，同行團員卻一入境香港就被拘捕。對此，聯電創辦人曹興誠今天（11日）受訪認為不尋常，應該是中共發現藍白「食緊挵破碗」促成大罷免，讓幾十年來的滲透即將毀於一旦，因此很不滿，要給傅崐萁一些警告。

曹興誠表示，這件事情非常不尋常，傅崐萁帶團出訪，結果團員被扣之後不聞不問，夾著尾巴跑回來，這也可以看到，中共利用藍白立委是把他們「當狗一樣」，隨時可以翻臉的，並不會對其禮貌尊敬。

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他批評，中共就是如此把人當作利用的手段，而不是應該尊敬的目的，之前也傳出中國前外交部長秦剛遭到處決，前中央委員會總書記胡錦濤也在中共二十大眾目睽睽下被拖離會場，一點尊嚴都沒有，這很可怕。

曹興誠以免疫系統比喻罷免團體，這些立委要讓人衰弱死亡，每個人民都可以做免疫系統，把病毒驅逐出去，而傅崐萁就是病毒，中共也不會怎麼尊敬他，「一個病毒走狗，主人不會尊敬他的」。

對於許多罷免案將進入第二階段，曹興誠說很欽佩這些志工，大家都像小蜜蜂一樣推動，這是大家對愛護台灣、自由民主的覺醒，而他也是作為志工一員跟著跑，沒有什麼總指揮，都是由下往上，此次罷免真的是民主的背水一戰。

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