否認施壓醫院耍官威羅廷瑋斥造假 卓冠廷：當台灣人分不出合理監督跟耍官威？

國民黨立委羅廷瑋11日召開「踢爆衛福部擴大『兒童發展篩檢服務』誇大不實 台大兒醫根本沒執行」記者會。 （記者羅沛德攝）

2025/03/11 13:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委羅廷瑋遭爆料疑因助理帶小孩就醫不滿「服務不周」，竟召國健署長、台大醫院副院長等人到辦公室「亂罵一通」，羅廷瑋今（11日）開直播反駁，怒批台大兒醫未開診卻列名國健署合約醫院，痛斥官方資訊造假。對此民進黨新北市議員卓冠廷表示，羅大立委耍官威，讓最忙碌的醫療體系不去找委員滅火就要等著被開記者會痛批。難道真覺得台灣人分不出來合理監督跟耍官威？

卓冠廷在臉書PO文表示，羅廷瑋被爆料耍官威，反控台大爆發資訊虛假不實 這場記者會真是幽默至極，被爆料寫「立委助理帶小孩看病但不滿醫院還跟醫生起爭執」、「立委最急件叫各單位署長和醫院副院長當天五點到辦公室報到」的主角羅廷瑋本人，今天開記者會了，幾個重點如下：羅廷瑋否認讓洪孟楷背鍋，是因為醫生爆料的內容與事實99%不符，我怎麼知道在講我。（洪孟楷交了爛朋友？）；羅廷瑋說台大兒醫沒有篩檢服務，既然沒開診就沒看診，當然就沒施壓；卓冠廷就問羅大立委的助理沒看診怎麼知道沒開診（神邏輯？）；羅廷瑋說年前就接到許多家長陳情，台大兒醫沒服務，但結果助理還是帶著小孩去現場才發現沒服務。（咦！）

請繼續往下閱讀...

卓冠廷指出， 羅廷瑋本來要開記者會，國健署一通電話打來請求改成協調會；羅廷瑋的協調會有個重大結果！就是請國健署將地圖上備註「準備服務中，尚未提供篩檢服務」。（新增13個字好厲害喔！）

卓冠廷直言，羅廷瑋立委也是很大尾，過年前醫療最忙碌的時刻，他揚言開記者會、發文指定署長跟醫院高層找他，結論是要改網站文字；事情爆發後，還是洪孟楷當了冤大頭，直到江肇國議員點名才出來說明，到櫃檯之後發現沒得到服務，就發公文寫成「爆發資訊虛假不實」，羅大立委耍官威，讓最忙碌的醫療體系不去找委員滅火就要等著被開記者會痛批。難道真覺得台灣人分不出來合理監督跟耍官威？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法