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    首頁　>　政治

    會怕？ 羅廷瑋被爆施壓醫院疑防網友怒火 臉書關閉留言

    國民黨立委羅廷瑋11日召開「踢爆衛福部擴大『兒童發展篩檢服務』誇大不實 台大兒醫根本沒執行」記者會。 （記者羅沛德攝）

    國民黨立委羅廷瑋11日召開「踢爆衛福部擴大『兒童發展篩檢服務』誇大不實 台大兒醫根本沒執行」記者會。 （記者羅沛德攝）

    2025/03/11 13:48

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台大醫院婦產科醫師施景中日前爆料，有立委助理不滿帶小孩看診服務不周，該立委當天傍晚竟把國健署長、健保署長及醫院副院長叫到辦公室亂罵一通，民進黨台中市議員江肇國今點名當事立委就是國民黨立委羅廷瑋。對此，羅廷瑋今早開記者會反擊，反控台大醫院「沒有開診、何來看診」？羅廷瑋臉書目前將留言關閉，設置為只有追蹤粉絲專頁超過24小時的用戶才能留言。

    羅廷瑋上午直播回應，他長期關心早產兒健康，因接獲家長陳情，依國健署網站資訊掛號卻遭退掛，因為院方「未開設此門診」，國健署的「兒童發展篩檢服務」已上路半年，為何國健署與台大未落實執行？他進一步質疑，既然台大未提供服務，為何國健署仍把台大列為合約院所？國健署與台大應對外說明清楚。

    羅廷瑋今日上午在臉書po文批評台中火力發電廠，讓台中的空氣品質每年都深受燃煤之害，而該則貼文與粉專多數貼文皆關閉留言，設置為只有追蹤粉絲專頁超過24小時的用戶才能留言。

    羅廷瑋臉書關閉留言，設置為只有追蹤粉絲專頁超過24小時的用戶才能留言。

    羅廷瑋臉書關閉留言，設置為只有追蹤粉絲專頁超過24小時的用戶才能留言。

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