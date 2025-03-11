台灣環盟重申落實非核家園 籲全民罷免擁核立委

台灣環境保護聯盟等團體今（11）日在立法院群賢樓前，舉辦罷免擁核立委記者會，呼籲全民透過罷免反對擁核立委聯手修法讓核電復辟。（記者陳嘉怡攝）

2025/03/11 13:18

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核三廠二號機組將在今年5月除役，台灣將正式進入非核家園，然而藍營目標在5月核三停機前推動核電延役修法，並將環境基本法的「非核家園」修改為「非碳家園」。台灣環境保護聯盟等團體今（11日）在立法院群賢樓前，舉辦罷免擁核立委記者會，呼籲全民透過罷免反對擁核立委聯手修法讓核電復辟。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，今天是311福島核災14周年，至今為止還無法完成善後工作，核廢料還留在爐心內，台灣應銘記福島核災的教訓；上週核三發生火災事故，幸好並非核電機組出狀況，但也顯示出核電廠安全管理的問題。

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施信民表示，台灣地狹人稠本就無興建核電廠的安全條件，社會歷經40年的討論，達到建立非核家園的共識，並將非核家園寫入「環境基本法」及後來修法的「氣候變遷因應法」。然而，在野黨立委卻要更改非核家園的法律規定，去除非核家園願景，並讓老舊核電廠繼續延役，這是違逆民意要求，也是讓台灣置於核災風險；過去台灣環盟曾因為反對核四興建，發起罷免擁核立委活動，這次同樣為反對擁核立委聯手修法護航核電復辟，再次呼籲國人一同罷免擁核立委。

野薑花協會理事王守誠表示，目前台灣幾個核電廠都位於斷層區，過去四十年沒有發生意外純粹是運氣較好，一旦發生核災，台灣完全沒有疏散空間，讓老舊核電廠延役，根本是罔顧台灣地質的不穩定性。台灣也是全球唯一在核電廠廠區內具有地熱徵兆的國家，今年是台灣達成非核家園的重要一年，且還有三座可24小時發電的地熱電廠將會在原住民偏鄉運轉供電，以分散式再生能源取代集中型傳統能源，對我國的電網韌性及國安都有莫大的好處。

台灣教師聯盟理事長潘威佑表示，國民黨與民眾黨握有國會立委多數席次後，隨即推動多項擁核政策，試圖延長核電廠運轉年限，現在甚至意圖修改「環境基本法」，將非核家園目標改為非碳家園。能源政策關乎世代安全與未來發展，呼籲國會應以科學與教育為依歸，而非短視的政治利益考量。

台灣環盟今天在總統府前進行「莫忘福島核災 落實非核家園」快閃行動。（台灣環盟提供）

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