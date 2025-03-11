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    傅崐萁「聯合質詢」獨秀45分鐘 綠委轟父權思想！把女立委當陪襯

    國民黨立委傅崑萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （記者劉信德攝）

    國民黨立委傅崑萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （記者劉信德攝）

    2025/03/11 13:13

    〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今日率各部會閣揆赴立法院針對「今年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢；豈料在國民黨團總召傅崐萁與藍委翁曉玲、林倩綺3人聯合質詢前間，傅崐萁一人近乎獨佔45分鐘，壓縮其餘立委的質詢權。民進黨立委賴瑞隆痛批，傅崐萁把2位女性委員當陪襯，其父權思想相當不恰當。

    賴瑞隆質詢時指出，他非常遺憾，看到傅崐萁與翁曉玲、林倩綺聯合質詢，但幾乎是傅崐萁一個人獨用了45分鐘的質詢時間，把兩位女性委員幾乎當成陪襯一樣，真的是很不尊重。38國際婦女節才剛過完，大家都對女性非常尊重，台灣出過女總統、有眾多優秀女性人員，結果傅若是要如此，何必讓2位女性在旁，這凸顯其父權思想非常不恰當。

    賴瑞隆質疑，傅崐萁若要多用一點時間還可以接受，但其他兩位委員幾乎是沒有使用到時間發言，傅崐萁真的是大走回頭路令人失望。此外，更看到傅崐萁在國會殿堂拍桌、批評官員說謊、可恥等，也相當不恰當。

    行政院長卓榮泰答詢時說，自從去年5月20日他第一天來到議場後，就希望朝野和解共生，剛剛質詢後自己也與林倩綺、翁曉玲說，若她們今天沒有機會講到話，有任何問題都可以談，也對兩位感到非常不好意思。

    卓榮泰認為，若在議事廳上把所有官員請上來，官員發言一、兩句話就被批評說謊，施政能力不是在考驗記憶數字的能力，當然記得數字很重要，但不能就數字上就批評說謊，此番邏輯太過於簡單與針對。

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