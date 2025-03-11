為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免高雄綠委許智傑、黃捷一階未過 罷團下週補件再送

    「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢、總幹事朱磊今砲轟選務不公，要求中選會公開審查標準及剔除原因，並與罷團公開對質或複驗，預計下週補件再送。（記者陳文嬋攝）

    「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢、總幹事朱磊今砲轟選務不公，要求中選會公開審查標準及剔除原因，並與罷團公開對質或複驗，預計下週補件再送。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/11 13:13

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄雙罷劫」罷免立委許智傑、黃捷，經中選會第一階段連署審查未達提議門檻，「高雄雙罷劫」團隊今砲轟選務不公，要求中選會舉證說明，公開審查標準及剔除原因，並與罷團公開對質或複驗，強調補件資料早已準備好，預計下週補件再送，也將尋求法律途徑討回公道。

    全台大罷免行動，「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢、總幹事朱磊發起罷免立委許智傑與黃捷行動，向中選會遞交第一階段連署書各3千多份，經中選會查對後，不合規定依法各刪除人數885人、604人，最終各提議不足規定人數224人、445人。

    徐尚賢今對於中選會第一階段審查結果表達非常遺憾，對於民進黨操控國家機器行為表達非常憤怒！同樣送件給中選會，幾十件罷藍委案件暢行無阻，10幾件罷綠委案件卻是山川險阻。

    徐尚賢批評中選會球員兼裁判，上下其手還蓋牌，淪為「綠選會」、「忠犬會」，要求中選會向社會大眾公開審查標準，舉證說明罷藍委連署書符合哪些標準？罷綠委連署書不符合哪些標準？團隊將於下週補件再送，也將尋求法律途徑討回公道。

    總幹事朱磊表示，對於中選會提供剔除名單，經過罷團複核，很多令人難以信服，比如在世或從沒搬家竟也被列入，有些因書寫錯誤被剔除是戶籍地址的里、鄰寫錯，或用簡體書寫，但根據中選會查對作業辦法規定應屬有效，質疑怎會有這麼多民眾不記得自家地址？完全不合理，要求中選會說明剔除具體原因，並就剔除名單與罷團公開對質或複驗，以示公正。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播