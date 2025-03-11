罷免高雄綠委許智傑、黃捷一階未過 罷團下週補件再送

「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢、總幹事朱磊今砲轟選務不公，要求中選會公開審查標準及剔除原因，並與罷團公開對質或複驗，預計下週補件再送。（記者陳文嬋攝）

2025/03/11 13:13

〔記者陳文嬋／高雄報導〕「高雄雙罷劫」罷免立委許智傑、黃捷，經中選會第一階段連署審查未達提議門檻，「高雄雙罷劫」團隊今砲轟選務不公，要求中選會舉證說明，公開審查標準及剔除原因，並與罷團公開對質或複驗，強調補件資料早已準備好，預計下週補件再送，也將尋求法律途徑討回公道。

全台大罷免行動，「高雄雙罷劫」負責人徐尚賢、總幹事朱磊發起罷免立委許智傑與黃捷行動，向中選會遞交第一階段連署書各3千多份，經中選會查對後，不合規定依法各刪除人數885人、604人，最終各提議不足規定人數224人、445人。

請繼續往下閱讀...

徐尚賢今對於中選會第一階段審查結果表達非常遺憾，對於民進黨操控國家機器行為表達非常憤怒！同樣送件給中選會，幾十件罷藍委案件暢行無阻，10幾件罷綠委案件卻是山川險阻。

徐尚賢批評中選會球員兼裁判，上下其手還蓋牌，淪為「綠選會」、「忠犬會」，要求中選會向社會大眾公開審查標準，舉證說明罷藍委連署書符合哪些標準？罷綠委連署書不符合哪些標準？團隊將於下週補件再送，也將尋求法律途徑討回公道。

總幹事朱磊表示，對於中選會提供剔除名單，經過罷團複核，很多令人難以信服，比如在世或從沒搬家竟也被列入，有些因書寫錯誤被剔除是戶籍地址的里、鄰寫錯，或用簡體書寫，但根據中選會查對作業辦法規定應屬有效，質疑怎會有這麼多民眾不記得自家地址？完全不合理，要求中選會說明剔除具體原因，並就剔除名單與罷團公開對質或複驗，以示公正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法