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    美國退出WHO 外交部認助我力道不減、樂觀看待今年WHA推案

    外交部國際組織司司長孫儉元表示，川普政府對台灣國際參與的支持並未改變，美方助我力道沒有減弱，因此他們樂觀看待今年5月的推案，應能延續以往力道。（記者黃靖媗攝）

    外交部國際組織司司長孫儉元表示，川普政府對台灣國際參與的支持並未改變，美方助我力道沒有減弱，因此他們樂觀看待今年5月的推案，應能延續以往力道。（記者黃靖媗攝）

    2025/03/11 13:22

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後火速宣布退出世界衛生組織（WHO），外界關注是否會影響台灣今年推動參與世界衛生大會（WHA）的進度及成效。外交部國際組織司司長孫儉元表示，川普政府對台灣國際參與的支持並未改變，美方助我力道沒有減弱，因此他們樂觀看待今年5月的推案，應能延續以往力道。

    孫儉元今日受訪表示，國組司對於川普宣布美國退出WHO密切關注，距離明年1月22日美國正式退出，還有將近1年的緩衝期，他們透過駐處與在日內瓦的同事，密切關注及掌握美方參與WHO的經費資源提供與人力分配。

    孫儉元指出，今年舉行的第156屆執委會會議中，美方兩次發言分別為重申支持台灣參與WHO及WHA，和駁斥中方對聯大第2758號決議的謬論，都直接與台灣有關，未針對其他議題發言，是非常強而有力的訊號。

    孫儉元認為，目前看來，川普政府對台灣國際參與的支持並未改變，美方助我力道並沒有改變、減弱，因此他們樂觀看待今年5月的推案，應能延續以往力道；由於川普政府人事尚未完全到位，他們會持續關注，希望儘快與美方團隊銜接，持續推案，進行相關規劃與討論。

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