北美台商會：台積電赴美投資已成兩黨「挺台」共識

北美洲台灣商會聯合總會10日起在美國國會展開為期3天的密集拜會，預計將與逾70位國會議員及其幕僚進行面對面交流。（北美台商會提供）

2025/03/11 13:02

〔記者黃靖媗／台北報導〕北美洲台灣商會聯合總會10日起在美國國會展開為期3天的密集拜會，預計將與逾70位國會議員及其幕僚進行面對面交流。北美台商會表示，美國許多國會議員關注台積電在美投資計畫，台積電赴美投資已成為兩黨一致「挺台」的明確共識。

北美台商會指出，本次出訪前，台灣駐美代表處由公使楊懿珊率駐美代表處多位組長及同仁參加行前說明，向北美台商會代表成員簡介台美關係現況。

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北美台商會總會長陳世修表示，駐美代表處精準掌握兩黨國會議員共同關心的焦點，使得這次拜訪行程中，雙方常就台灣相關議題進行深入討論，不僅獲得積極回應，也讓雙方關係更趨熱絡。

北美台商會指出，訪談期間，許多國會議員特別關注台積電在美投資1000億美元的計畫，認為此舉對美國經濟、科技競爭力皆為一大利多，不僅展現台美產業合作的深層互信，也讓兩黨議員紛紛希望能爭取更多台灣企業後續投資落腳其選區，台積電赴美投資已成為兩黨一致「挺台」的明確共識。

北美台商會表示，同日晚間舉辦的歡迎酒會，超過百位友台國會議員與助理，以及馬里蘭州副州務卿Michael Lore等政要出席，酒會現場氣氛輕鬆熱絡，與會者都對台美雙邊關係的未來發展表示高度期待。

美國聯邦眾議員帝芬尼（Tom Tiffany）致詞時強調，台灣的重要性與日俱增，支持推動台美關係正常化，期待台美持續深化合作；中共威脅日益升高，其本人與「國會及行政當局中國委員會」（CECC）主席史密斯（Chris Smith）共同提出撤銷中國「永久正常化貿易關係」（PNTR）的法案，希望國會能正視相關問題。

聯邦眾議員賽軒（Pete Sessions）則分享自己曾造訪台灣多次，對台灣蘊含的經濟潛力與友好熱情深有感受，並感謝台灣商會對當地社區的貢獻；聯邦眾議員米勒－米克絲（Mariannette Miller-Meeks）提到，她相當重視台美經貿發展，尤其關注前川普政府時期所宣布的台積電在美加碼投資，肯定此計畫展現台灣持續深化雙邊關係的決心；聯邦眾議員塞爾夫（Keith Self）則強調，國會對台灣的支持不分黨派，未來將持續協助推動軍售交付，縮減延宕問題。

北美台商會在華府的參訪活動將持續至3月11日、12日，計畫拜會更多重量級國會議員，針對雙重課稅法案、對台軍事援助、國際組織參與、國防安全等與台灣發展息息相關的重要議題進行溝通及討論，進一步鞏固台美之間穩健且友好的合作基礎。

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