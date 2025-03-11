中國操作「疑美恨川」 卓榮泰：若在國內散播就是與中共唱和

行政院長卓榮泰今天（11日）赴立法院針對「114年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。（記者劉信德攝）

2025/03/11 13:07

〔記者林哲遠／台北報導〕中共統戰部日前下令在台展開「疑美恨川」認知作戰，民進黨立委賴瑞隆今日在立院質詢時示警，中國刻意操作疑美、棄台論、台積電變成美積電等在台灣發酵。行政院長卓榮泰今日表示，若在國會殿堂上也用此4字（疑美恨川）來散播、做不當對話，也就是與中共唱和在一起。

卓榮泰上午赴立法院針對「今年度中央政府總預算覆議案」報告並備詢。賴瑞隆質詢時指出，近日中國刻意在台操作，疑美論、棄台論、失敗論以及台積電變成美積電等認知作戰，中共統戰部部長兼中央書記處書記石泰峰更清楚下達要對台灣操作「疑美恨川」作戰。

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卓榮泰表示，這4個字是從中共統戰部所說出來的話，若在國內散布、在國會殿堂上做不當對話，也就是與中共唱和在一起。他認為，台灣與美國在內的民主友盟國家，都應該成為可信賴的盟友，相互在各方面做交流。

「川普總統是美國國人依照民主程序選出的總統，好不好其國民會自有評斷！」卓榮泰強調，不容許他人在此說三道四。

卓榮泰提及，美國大選後，行政院立刻組成經貿外交工作小組，其包含台美經貿專案，這都是為了因應美方政策、關稅等；同時，他們也與國內高科技業、中小企業、供應商等產業做了談話，他與行政院副院長、經濟部、國發會等部會都有參與其中，他們想讓產業界知道，政府跟台灣站在一起，一定以根留台灣，讓台灣保持領先為最優先。

賴瑞隆續問，中共在此時間點刻意操作台積電變成美積電的用意何在？卓榮泰答詢時說，台積電是世界性的大公司，會在台灣繼續設11個廠，意味著台灣仍是台積電主要的生產基地，且台積電的研發中心也絕對以台灣為核心。

卓榮泰強調，至於台積電在國外的設廠，不會破壞台灣在技術上領先的地位，也不會影響台灣生產鏈關鍵地位。台灣一定會保持領先，台灣的產業絕不會外移空洞化。

賴瑞隆再指，這次台積電董事長魏哲家本次赴美談話，美國總統川普站在一旁，同時在本國總統官邸也是如此。當台灣的產業受到國際重視之際，國內卻有內應者配合中共操作宜美論，試圖影響民心，相當惡劣。

卓榮泰重申，台灣任何的國家發展策略、長遠規畫都以國家利益為主體，但在過程中與競爭對手，尤其與我國較有敵意國家，不是要讓他暴怒，一旦他們暴怒，台灣更要冷靜下來，思考方向是否正確，且跟人民說清楚，政府的走向是要國家往進步的方向走跟世界接軌，因此他在本次施政報告中，用團結大台灣、布局全世界這樣的方向，訴求立院支持。

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