澄清沒耍官威 羅廷瑋稱找國健署開協調會是因「這件事」

國民黨立委羅廷瑋。（記者羅沛德攝）

2025/03/11 13:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委羅廷瑋上午召開「踢爆衛福部擴大「兒童發展篩檢服務」誇大不實 台大兒醫根本沒執行」記者會，指政策執行半年，台大兒童醫院卻未提供此服務，導致家長被退掛。羅也透露，他原要開記者會，但國健署希望他不要開，盼透過協調會緊急處理，但他被台大醫生施景中「抹黑」找署長來罵，只能重新開記者會澄清。

此事緣於施景中爆料一名立委的助理帶小孩看醫生嫌醫院服務不周，羅因此找國健署長、健保署長和醫院的人到辦公室施壓，民進黨台中市議員江肇國今點名施壓的立委就是國民黨立委羅廷瑋，對此羅廷瑋澄清，台大沒開兒篩門診，何來看診？且署長也沒出席協調會。

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羅廷瑋表示，1月21日他召開協調會，就「台大兒醫辦理國健署7歲以下幼兒享有7次健檢服務爆發資訊虛假不實」進行協商，出席人員包括台大兒醫兒童科感染主任呂俊毅、衛福部國民健康署婦幼健科科科長張瓊丹、婦幼健康組副組長蔡維誼，以及健保署醫務管理組專委林家輝。

羅廷瑋表示，年前他就接到許多家長不斷陳情，台大醫院的兒童篩檢服務「只有掛名、沒有服務」，因為家長在國健署網站看到兒童篩檢的服務，依循國健署網站的醫療地圖找到台大，但到了台大卻說沒看診就退掛。

羅廷瑋表示，去年6月衛福部長邱泰源開記者會告知要兒童篩檢，政策執行半年台大沒有提供這個服務，難道督導機關國健署沒有督導這個政策嗎？編列了2.33億經費，但國健署竟然不知道台大沒有執行。

羅廷瑋透露，他原本想要召開記者會揭露此事，但國健署卻打給他，盼大事化小小事化無，希望他不要開記者會，他們想要透過協調會趕緊處理這件事。

據了解，羅廷瑋辦公室在開記者會前一天知會國健署，國健署來電希望不要開記者會，當天（1月21日）要來說明，因此記者會前一天（1月21日）才改成協調會讓相關單位說明，若協調順利，隔天即不用開記者會。

羅廷瑋表示，因此1月21日他召開緊急協調會，會中做出緊急的臨時共識，也就是在台大兒童就醫地圖請國健署相關資訊人員加註「台大兒醫無法提供篩檢服務」；台大醫院1月24日也發布新聞稿告訴大家沒有執行這個政策。

羅廷瑋表示，既然台大沒有提供這個篩檢服務，為何國健署不敢從就醫地圖撤下，這不就是假資訊嗎？國健署說不敢撤下，政策執行半年為什麼不敢提供服務，台大、國健署應該出來說清楚講明白。

羅廷瑋表示，會議中不斷一直有人在講，台大不應該提供兒童篩檢發展的服務，因為現況是所有醫療人力的不足，這是民意代表要協助發聲的，幫醫療人員來爭取他們的權益。

羅廷瑋強調，至今台大沒有提供這項服務，衛福部也因此事被糾正，這就是海市蜃樓，看得到吃不到。守護早產兒和孩子的決心，他比誰都還要堅持，他要建議衛環委員會召委盡速安排早產兒、兒童發展的相關議題，這樣的專案報告讓大家瞭解已經面臨很重大的困境。

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