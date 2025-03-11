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    總預算覆議林右昌盼懸崖勒馬 國民黨：只會距離新北市長一職越來越遠

    國民黨今日批評民進黨秘書長林右昌，從去年基隆市長罷免案，到現在的大罷免，一錯再錯，不斷阻止還錢於民、還錢於地方，相信只會距離新北市長一職越來越遠，並在中間選民的眼中淪為邊緣人。 （資料照）

    國民黨今日批評民進黨秘書長林右昌，從去年基隆市長罷免案，到現在的大罷免，一錯再錯，不斷阻止還錢於民、還錢於地方，相信只會距離新北市長一職越來越遠，並在中間選民的眼中淪為邊緣人。 （資料照）

    2025/03/11 13:03

    〔記者施曉光／台北報導〕針對民進黨秘書長林右昌呼籲藍、白兩黨黨魁懸崖勒馬，同意行政院所提中央政府總預算案覆議，國民黨今日回應表示，林右昌畫錯重點，真的該回頭是岸是民進黨，民進黨長期因為無能，全黨掀起惡意罷免，將重蹈去年在基隆市長罷免案的錯誤道路。

    國民黨還說，自去年基隆市長罷免案，到現在的大罷免，林右昌一錯再錯，不斷阻止還錢於民、還錢於地方，相信只會距離新北市長一職越來越遠，並在中間選民的眼中淪為邊緣人。

    國民黨指出，審查總預算案是國會行使監督國家支出的憲政權力，是民主制度下對於國家預算的把關，在立法院通過審查這次中央政府年度預算後，金額創下歷年來最高的預算數，行政院與民進黨卻不斷造謠、哭窮，膝反射式的提出覆議，毫無道理。

    國民黨強調，希望國家能回到常軌，但民進黨卻不斷提出覆議、釋憲，甚至推動全面大罷免，就是要讓國家持續空轉，該黨呼籲行政院好好面對民意，在覆議案被立法院否決後，儘速提出解凍預算說明，如果預算真有不足，仍可依法提出追加減預算案辦理。

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