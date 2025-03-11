傅崐萁質詢翁曉玲、林倩綺在旁罰站 吳思瑤：來國會當皇帝？

國民黨立委傅崐萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （記者劉信德攝）

2025/03/11 13:09

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日起處理總預算、財劃法修法覆議案，立法院國民黨團總召傅崐萁與同黨立委翁曉玲、林倩綺3人聯合質詢，3人發言時間總共為45分鐘。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁的霸道當然不只對自家立委，對官員更是跋扈到不行，這種態度，讓我們看到國民黨就是執迷不悟、一意孤行。

吳思瑤在臉書PO文表示，傅崐萁質詢，找了兩位不分區女立委壯膽，翁曉玲、林倩綺全程站在旁邊當陪襯，是保鑣？還是圍事？一位立委質詢15分，傅崐萁佔用兩位女立委時間，自己講了44分鐘，兩位女立委根本不到30秒可發言。

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吳思瑤指出，先不講傅崐萁質詢內容有多爛多扯，光把兩位女立委曬在一旁，佔用他人時間，卻不讓別人講話，是什麼父權思想？是什麼霸道行徑？傅崐萁花蓮王當慣了，來國會當皇帝？把女立委當成花瓶嗎？當成道具嗎？「我就是比你大」的翁曉玲可以忍受，同為女性國會議員，吳思瑤可不能忍！

吳思瑤續指，當然，傅崐萁的霸道當然不只對自家立委，對官員更是跋扈到不行，從頭到尾傅崐萁自言自語，輪番找部會首長上台，又不讓官員回答，官員一發言，他就罵人說謊、造謠、下台，最終又以拍桌終結。

吳思瑤直言，對於總預算覆議案，傅崐萁這種態度，讓我們看到國民黨就是執迷不悟、一意孤行，傅崐萁大罵：「不適任的官員，下台！」人民行動起來，「不適任的立委，罷掉！」

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