為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傅崐萁質詢翁曉玲、林倩綺在旁罰站 吳思瑤：來國會當皇帝？

    國民黨立委傅崐萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （記者劉信德攝）

    國民黨立委傅崐萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。 （記者劉信德攝）

    2025/03/11 13:09

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院今日起處理總預算、財劃法修法覆議案，立法院國民黨團總召傅崐萁與同黨立委翁曉玲、林倩綺3人聯合質詢，3人發言時間總共為45分鐘。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁的霸道當然不只對自家立委，對官員更是跋扈到不行，這種態度，讓我們看到國民黨就是執迷不悟、一意孤行。

    吳思瑤在臉書PO文表示，傅崐萁質詢，找了兩位不分區女立委壯膽，翁曉玲、林倩綺全程站在旁邊當陪襯，是保鑣？還是圍事？一位立委質詢15分，傅崐萁佔用兩位女立委時間，自己講了44分鐘，兩位女立委根本不到30秒可發言。

    吳思瑤指出，先不講傅崐萁質詢內容有多爛多扯，光把兩位女立委曬在一旁，佔用他人時間，卻不讓別人講話，是什麼父權思想？是什麼霸道行徑？傅崐萁花蓮王當慣了，來國會當皇帝？把女立委當成花瓶嗎？當成道具嗎？「我就是比你大」的翁曉玲可以忍受，同為女性國會議員，吳思瑤可不能忍！

    吳思瑤續指，當然，傅崐萁的霸道當然不只對自家立委，對官員更是跋扈到不行，從頭到尾傅崐萁自言自語，輪番找部會首長上台，又不讓官員回答，官員一發言，他就罵人說謊、造謠、下台，最終又以拍桌終結。

    吳思瑤直言，對於總預算覆議案，傅崐萁這種態度，讓我們看到國民黨就是執迷不悟、一意孤行，傅崐萁大罵：「不適任的官員，下台！」人民行動起來，「不適任的立委，罷掉！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播