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    葉元之被控雙面人、違停被拖吊嗆警察 侯友宜回應了

    葉元之被違停嗆警察等爭議，新北市長侯友宜僅說，「葉元之立委已經都回應了」。 （記者陳奕劭攝）

    葉元之被違停嗆警察等爭議，新北市長侯友宜僅說，「葉元之立委已經都回應了」。 （記者陳奕劭攝）

    2025/03/11 12:26

    〔記者陳奕劭／新北報導〕大罷免浪潮席捲全台，新北市國民黨立委葉元之首當其衝，不只先前被爆出羞辱、不當辭退重病助理、助理過世不聞不問後，如今再被爆料，葉元之遭控是「雙面人」，甚至傳出違停嗆警察、處理選服檢舉到警政署，板橋分局長為此擺桌致歉等爭議。對此，新北市長侯友宜今天（11日）僅說，「葉元之立委已經都回應了」。

    大罷免浪潮席捲全台，民調陷入苦戰的葉元之更傳出不少爭議，不僅前被爆出羞辱、不當辭退重病助理、助理過世不聞不問後，如今再被爆料，曾違停被檢舉，拖吊車到場，還嗆警察「不知道我是誰嗎？」，不滿處理選服進度向警政署檢舉，板橋分局長特地向他擺桌致歉等爭議。

    葉元之今天在立法院受訪說，嗆員警這件事完全是子虛烏有，請爆料的員警拿出具體證據，而他是在野黨立委，不是內政部委員會委員，沒能力施壓警政署調動高階警官，分局長邀約請吃飯也是正常寒暄、搏感情。他強調，這件新聞沒有消息來源，根本不知道誰講的，自己通常不太會與基層員警互動，沒有就是沒有，「指控我的人請具體拿出證據，現在可以這樣無的放矢、毀人名節嗎？」。

    對於葉元之被爆施壓警察，侯友宜回應，葉元之立委已經都回應了。

    遭爆施壓員警、分局長辦桌致歉等傳聞，葉元之受訪否認。（資料照）

    遭爆施壓員警、分局長辦桌致歉等傳聞，葉元之受訪否認。（資料照）

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