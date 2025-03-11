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    首頁　>　政治

    跟進下鄉？張啓楷：民眾黨會把民進黨的臉打得很腫

    立法院民眾黨團11上午記者會，針對卓揆擬在本週啟動「人民是頭家」政策說明會下鄉宣講，黨團副總召張啓楷（左）說，民眾黨也會下鄉宣講，把民進黨的臉打腫。右為黨團總召黃國昌。（記者羅沛德攝）

    立法院民眾黨團11上午記者會，針對卓揆擬在本週啟動「人民是頭家」政策說明會下鄉宣講，黨團副總召張啓楷（左）說，民眾黨也會下鄉宣講，把民進黨的臉打腫。右為黨團總召黃國昌。（記者羅沛德攝）

    2025/03/11 12:47

    〔記者林哲遠／台北報導〕立法院今（11）日處理今年度中央政府總預算覆議案，民眾黨團總召黃國昌痛批，民進黨不斷秀下限，若握有2.9兆預算不會施政，那就請行政院長卓榮泰「自己下台，很難嗎」？此外，針對卓揆擬在本週啟動「人民是頭家」政策說明會，黨團副總召張啓楷說，民眾黨也會下鄉宣講，把民進黨的臉打腫。

    民眾黨團上午召開「民進黨政府貪腐浪費，A走的錢何時要討回」記者會，黃國昌指出，卓榮泰身為閣揆、手握2.9兆國家預算竟還不會執政，如此無能早該自請下台。此外，行政院近日更準備要下鄉宣講罷免在野黨立委，根本是是全世界民主的笑話，破壞台灣民主憲政。

    黃國昌：秀下限！不要再演了！

    「執政黨整天只會哭窮，不要再演了！」黃國昌聲稱，民眾黨團將陸續揭發、帶人民重溫民進黨貪腐浪費的情事，民進黨不要以為頭過身過就過，控制媒體搞大內宣就可以把事情混過去。

    張啓楷也說，針對民進黨政府將下鄉宣講，民眾黨會一一戳破謊言，民進黨政府貪腐浪費事蹟已是罄竹難書，如同端午節的肉粽是「好幾串」，一旦民眾黨下鄉宣講，就會把民進黨的臉打得很腫。

    此外，傳出國民黨主席朱立倫不排除與黃國昌共同商討「有條件倒閣」，來搶救大罷免。黃國昌痛批，國民黨從來沒有人找他談，這是捕風捉影的報導，這種沒有人敢具名負責的報導，沒有什麼討論的價值。

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