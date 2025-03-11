曝傅崐萁荒謬質詢只問2句 陳培瑜：是有多怕罷免？

國民黨立委傅崑萁（中）、林倩綺（右）、翁曉玲（左），在立院總預算覆議案中聯合質詢。（記者劉信德攝）

2025/03/11 13:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今起處理總預算、財劃法修法覆議案，立法院國民黨團總召傅崐萁與同黨立委翁曉玲、林倩綺3人聯合質詢，3人發言時間總共為45分鐘。對此民進黨立委陳培瑜PO出傅崐萁荒謬的質詢，直言「傅崐萁是有多怕罷免？」

陳培瑜在臉書PO文表示，今天早上針對覆議案的質詢，每一個委員都有15分鐘，可以針對預算覆議案內容與行政院卓院長進行討論，傅崐萁則是把翁曉玲和林倩綺的時間都浪費掉了，他以「聯合質詢」的方法，讓他自己可以站在質詢台上45分鐘，而他身邊的這兩位委員（翁曉玲，林倩綺）站在旁邊45分鐘，一句話都沒得說，只能配合演出。

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陳培瑜指出，此外，傅崐萁繼續用極為空洞的內容以及羞辱的方法，把每一個部長都叫上台，但他只問兩句「今年預算比去年預算增加多少？」、「有無窒礙難行？若有，來找本席討論追加……」問完這兩句，也不讓各個部長好好回答，而面對很認真爭取回答時間的部長他則是不分青紅皂白的說部長的回答是在造謠！

陳培瑜續指，此外，他繼續消費花東的交通議題，標準的「有事民進黨，有票國民黨」的分化手法，影片是他羞辱海委會主委的畫面，這只是今天的一小部分。當他在質疑部長們是不適任部長時，他才是不適任立委！

陳培瑜直言，不適任立委、中共代理人、造謠花蓮王、粗暴對待老師的沒禮貌立委…….大家知道該怎麼做了吧！

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