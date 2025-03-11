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    罷免案泛藍34立委一階達標 林俊憲：民進黨必須保護公民不受干擾脅迫

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    2025/03/11 12:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮狂襲！迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍立委罷免案進入二階連署。對此進黨立委林俊憲表示，34比0，如此明確的民意表態，民進黨於情於理一定要拿出行動，尤其這陣子發生多起罷團成員、甚至參與連署的民眾被國民黨針對威脅的事件，民進黨必須保護公民得以在不受干擾脅迫、充分了解資訊的情況下，行使憲法賦予的權利。

    林俊憲在臉書PO文表示，雖然國民黨青年的表現實在堪憂，人家是「慧成宮」，他們卻是「普龍宮」，但從連署過程也看得出來，他們已經動用政黨資源在參與罷免，否則滿滿的死人連署、冒名連署，若不是來自過時的黨員名冊，又該如何解釋？

    林俊憲指出，早在1月初就說過，面對大罷免，民進黨該考量的並非是否參與，而是何時參與？如何參與？接下來準備進入二階連署，正是最合適的時機，34比0，如此明確的民意表態，民進黨於情於理一定要拿出行動。無論是在全國各地辦說明會，或是讓各地方黨部因地制宜，提出更進一步的協助方案，都是應該考量的做法。

    林俊憲直言，尤其這陣子發生多起罷團成員、甚至參與連署的民眾被國民黨針對威脅的事件，他想民進黨的任務已經非常清楚，民進黨必須保護公民，得以在不受干擾脅迫、充分了解資訊的情況下，行使憲法賦予的權利，創造歷史，就是現在。

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