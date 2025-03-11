苗栗（火旁）龍有弊端？ 市代會主席告發「姓名不詳市代」涉貪

苗栗市民代表會主席陳仁杰前往苗栗地檢署遞狀告發「姓名不詳之苗栗市民代表」涉嫌違反貪污治罪條例，請檢方調查釐清。 （記者彭健禮攝）

2025/03/11 12:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年苗栗（火旁）龍系列活動經費決標940萬元，公所追加墊付455.95萬元，引發爭議，市代會已決議通過由政風室專案調查。不過，前苗栗市長邱炳坤在臉書社團對此事評論留言「代表會有一位代表在這一次也賺了很多錢」，代表會主席陳仁杰今（11）日上午前往苗栗地檢署遞狀告發「姓名不詳之苗栗市民代表」涉嫌違反貪污治罪條例，請檢方調查釐清。

對此，苗檢表示，會依法分案調查。邱炳坤也說，若他接獲檢方通知到案說明，他也會配合偵查，據實以告。

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今年苗栗（火旁）龍系列活動追加墊付案，於2月13日市代會休會期間，由陳仁杰簽核同意。市民代表李建宏質疑墊付案行政程序及活動相關支出採購有問題，提案建請政風室專案調查釐清，獲劉鳳瑩等8名代表附署，於5日市代會臨時會臨時動議討論通過由政風室調查，於下次定期會向代表會報告。

事後，邱炳坤在臉書社團分享此事件的報導貼文，評論留言「我也聽說了，代表會有一位代表在這一次也賺了很多錢，這個就需要司法單位涉入了解。」陳仁杰遂於今天上午9點前往苗栗地檢署遞狀告發「姓名不詳之苗栗市民代表」涉嫌違反貪污治罪條例，請檢方調查釐清。

陳仁杰說，他在網路上看到前市長邱炳坤直指有一位苗栗市民代表在這次拿了很多錢；李建宏、劉鳳瑩代表也質疑此次（火旁）龍活動有許多弊端，但至今兩名代表也尚未提出相關事證，因此向地檢署提告發狀，請求檢調單位調查釐清。

此外，陳仁杰也說，邱炳坤曾擔任4屆苗栗市長，相信對於弊端的掌握十分清楚，也盼檢方能透過邱的發言線索，請邱出面釋疑，將事件釐清，還給苗栗市代表會一個清白。

苗栗市民代表會主席陳仁杰盼檢方查明，還代表會清白。（記者彭健禮攝）

苗栗（火旁）龍追加墊付案引爭議，苗栗市民代表會主席陳仁杰前往苗栗地檢署遞狀告發「姓名不詳之苗栗市民代表」涉嫌違反貪污治罪條例。 （記者彭健禮攝）

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