批盧秀燕裝窮為「藍白合」鋪梗 民進黨喊話：約束子弟兵支持總預算覆議

民進黨發言人戴瑋姍（右）、卓冠廷（左）11日召開「砍中央預算 到地方喊窮 假面市長盧秀燕別甩鍋」記者會，批盧秀燕只顧政治結盟不顧台中市民安危。（記者塗建榮攝）

2025/03/11 11:53

〔記者陳昀／台北報導〕立法院今起處理中央政府總預算、財劃法修法覆議案，民進黨發言人戴瑋姍、卓冠廷今開「砍中央預算 到地方喊窮 假面市長盧秀燕別甩鍋」記者會批評，台中市長盧秀燕日前與民眾黨主席黃國昌會面時，抱怨中央沒給錢、台中沒有像樣美術館，卻放任子弟兵羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等國民黨立委在國會大砍預算，質疑盧在為台中「藍白合」鋪梗，呼籲她約束子弟兵、支持行政院覆議。

戴瑋姍指出，盧秀燕利用與黃國昌會面藉機砲打中央，大肆指控台中市3項重大建設「中央一毛錢都沒給」，又胡亂抱怨台中沒有美術館、也無像樣的圖書館，視而不見中央對台中的照顧，包含早先就有的國立台灣美術館及國立公共資訊圖書館，盧市長任內打造全國唯一的漫博館，甚至中央原規劃台中州廳設「國美二館」，盧上任後全推翻，葬送台中有2座國立美術館的機會。

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戴瑋珊批評，盧秀燕若真的在意台中各項建設，不透過子弟兵立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪在國會極力爭取就算了，還放任他們配合立法院國民黨團總召傅崐萁大幅凍刪預算，當中國美館、國漫館以及國資圖、文資局園區共被凍結3.5億元，佔其預算30％，嚴重影響業務推動、甚至可能導致休館，盧這種搶機會「作秀」心態，只會「打人喊救人」的轉移焦點，令人深感遺憾。

卓冠廷認為，盧秀燕和甫奪權的黃國昌一搭一唱，一來是要為台中藍白合鋪梗，二來就是發現自己做了兩屆市長但沒留下任何政績，因此開始哭窮怪中央不補助重大建設，實際上，盧領導的台中市政府荒腔走板，前研考會主委劉彥澧因德州撲克相關爭議下台，地政局長吳存金因涉特別費貪污請辭，盧每每遇到問題就急切割，但任內毫無建樹、只會發民調的形象早已深植人心。

卓冠廷續指，盧秀燕凡出事必先推卸責任，213新光氣爆事件發生後立刻跳出來指責百貨業者負責，但回顧近幾年台中公安事件頻發，西屯區工廠火警奪3命、大肚區全聯倉儲火災導致9死、興富發工地吊車事故釀1死，根本未見台中市政府在公安拴緊螺絲，出現爭議盧就跳出來上演「媽媽市長」戲碼，隔天就會神奇出現一份「盧秀燕第一名」的民調，屢試不爽。

最後，卓冠廷呼籲，請盧秀燕要求羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪等3位子弟兵，支持行政院提出的覆議案，顧好台中預算，也請盧秀燕好好專心市政，別再只想著藍白合以及自己的政治未來。

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